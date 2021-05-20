برلمانية عن تخصيص 500 مليون دولار لإعمار غزة: مصر دولة لها ثقلها الدبلوماسي

قالت النائبة إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب، إنه في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي أصبحت مصر دولة لها ثقلها الدبلوماسي على مختلف الأصعدة إقليميًا ودوليًا، واستعادة مكانتها الرائدة وأصبح لها دورًا رئيسيًا باتخاذ قرارات حاسمة تجاه كافة القضايا التي يشهدها العالم وبمنطقة الشرق الأوسط.

وأكدت “عبد الحليم” لـ"صدى البلد"، أن تخصيص مبلغ 500 مليون دولار لمبادرة إعمار غزة وذلك من خلال الشركات الوطنية المصرية،اثبت للعالم اجمع قوى مصر وموقفها الشجاع تجاة القضية الفلسطينية، متابعة:" أين دور منظمات حقوق الإنسان الدولية من الجرائم المُؤسفة التي يرتكبها الكيان الصهيوني المُحتل في حق الشعب الفلسطيني الشقيق"؟

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن هذا الصمت المُتعمد من تلك المُنظمات يؤكد سوء نواياها ويكشف مُخططاتهم المشبوهة والخبيثة باستهداف الدول على هوى مُموليهم وليس من أجل الحفاظ على حقوق الإنسان كما يدعون.