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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأوقاف تكشف عن دورها في نشر صحيح الدين وتفكيك الفكر المتطرف

وزير الاوقاف
وزير الاوقاف

قال أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، تعليقا على فتح  أكاديمية الأوقاف الدولية باب التدريب عن بعد للراغبين من مختلف دول العالم، إن هذه الخطوة تأتي في سياق استراتيجية وزارة الاوقاف لتصحيح المفاهيم الخاطئة ونشر صحيح الدين وتفكيك الفكر المتطرف .

 

وأضاف أيمن أبو عمر  في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الاولى الفضائية "، :"  استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كانت وسيلة الجماعات المنحرفة لغسل عقول الشباب ".

 

وتابع أيمن أبو عمر :" وزارة الأوقاف استحدثت إدارة خاصة للدعوة الالكترونية والتي تطل على المواطنين من خلال  15 نافذة على مواقع التواصل الاجتماعي تفكيك الفكر المتطرف ونشر الرسائل الدعوية بمختلف لغات العالم  ".

 

وأكمل أيمن أبو عمر :"  الوزارة مهتمة بتاهيل الإمام الذي ينشر الدعوة ونحتاج إلى الوصول إلى إمام  عصري ملم بالقضايا المحلية والدولية ولديه وعي كامل بالأحداث التي  تحدث في العالم ".

 

ولفت أيمن أبو عمر:"  سيكون هناك شهادات للمتخرجين من الأكاديمية وسيكون هناك مجال تثقيفي لغير المتخصصين".

 

وأكمل ايمن أبو عمر:" نثمن الموقف المصري تجاه الأشقاء في فلسطين والدولة المصرية بداية من رئيسها وحتى أصغر شاب فيها مهتم بالقضية الفلسطينية ".

الأوقاف صحيح الدين الفكر المتطرف اخبار التوك شو الدين

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