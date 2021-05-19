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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد فهمى يستمتع بعطلته فى تنزانيا.. شاهد

صدى البلد

نشر النجم أحمد فهمي صورة عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.. وظهرفى الصورة خلال عطلته بتنزانيا.

و ظهرت هنا الزاهد، في الصور  من الطائرة الخاصة بجانب الطيار.

وعلم صدى البلد ، أن المكان التي التقطت فيه هنا الزاهد الصورة في كابينه الطائره كان في دولة تنزانيا . ويعد هذا الأمر هناك طبيعيا وغير مسبب لأي مشاكل؛  وأن الطائرة تعد خاصة بالطيران التنزاني ويتواجد مكان للراكب بجانب قائد الطائرة وكابينة الطائره مفتوحة للركاب لذلك حرصت هنا على التقاط الصورة في كابينة الطائرة.

وعلم صدى البلد أيضا ان هنا الزاهد تتواجد برفقه زوجها احمد فهمي في تنزانيا ؛ حيث يقضيان إجازة الصيف ؛ خاصه بعد انتهائها من تصوير مسلسل النمر التي ظهرت به في رمضان الماضي.

 

 

انستجرام Instagram الفنان احمد فهمى

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