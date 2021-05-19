السياحة والآثار: أكثر من مليون سائح تواجدوا في مصر ..فيديو

قالت دكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والأثار إن مصر بشهادة العديد من وكالات الأنباء العالمية والخبراء السياحيين يشهدون لنا بالجدارة في إدارة ملف كورونا وكيف تعاملت الدولة المصرية معه.

وأضافت شلبي خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن الغلق التدريجى للمنشآت السياحية والاهتمام بالسياحيين والعاملين بالقطاع جعلنا نصل إلى أكثر من مليون سائح في مصر فى المحافظات الساحلية السياحية.

وتابعت نائب وزير السياحة والأثار أنه كان مهم أن يوجد ضوابط صارمة لكي يتم تنظيم عملية السياحة واستقبال السائحين.

وأشارت شلبي إلى أنه قمنا بعمل ضوابط للمنشآت السياحية منذ قدوم السائح الى مصر حتى رحيله بدءا من مسحة pcr في المطار حتى رحيله.

وقالت نائب وزير السياحة والأثار إن تطعيم العاملين بالقطاع السياحي جعلت السائح مطمئنا لقدومه إلى مصر وتعامله مع العاملين.



