مستشار الرئيس: ندرس جرعة ثالثة للتطعيم ضد فيروس كورونا تحسبا لهذا الأمر

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي للشئون الصحية، أن دولة الصين أعلنت أن من حصلوا على جرعتين من لقاح فيروس كورونا المستجد لابد من حصولهم على جرعة ثالثة من اللقاح.

وأضاف تاج الدين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج “يحدث في مصر”، المذاع عبر شاشة “إم بي سي مصر”، مساء الأربعاء، أننا ندرس إعطاء جرعة ثالثة للتطعيم ضد فيروس كورونا؛ تحسبا للتحورات التي طرأت عليه عالميا في بعض البلاد.

وفي السياق نفسه أشار مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي للشئون الصحية، إلى أن الوضع قبل العيد كان حرجا بسبب زيادة أعداد الإصابات بكورونا، وكان لا بد من اتخاذ إجراءات احترازية شديدة، لافتا إلى أنه بعد دراسة الموقف؛ اتخذ قرارا بتمديد الإجراءات الاحترازية.



وأردف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي للشئون الصحية، أن تطبيق قرارات الحكومة الجديدة ومواعيد الإغلاق الجديدة ساهم في انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح تاج الدين، أن الحالات الإيجابية بكورونا تراجعت، وانخفضت عند الذين يحاجون لـ مستشفى، لافتا إلى أن تمديد الإجراءات الاحترازية مطلوب للاستقرار.