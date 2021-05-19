حسام حسن يعلن قائمة الاتحاد السكندري استعدادا لمواجهة المصري

أعلن حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري، قائمة الفريق الذين سيواجهون نظيره، المصري البورسعيدي، في إطار الجولة الـ23 من منافسات الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها في التاسعة من مساء غدٍ، الخميس، على استاد الإسكندرية.



وضمت القائمة كلاً من: "محمد صبحي، عمرو خليل، هشام صلاح، داميون لوي، محمود رزق، السيد سالم، صبري رحيل، عمرو الميداني، كريم يحيى، مروان عطية، أحمد راشد، فوزي الحناوي، أحمد حجي، حسام عاشور، أحمد حامدين، عبدالسميع، عبدالغني محمد، أوكوي، روماريو، الصباحي.



ويغيب عن اللقاء كل من: عمار حمدي، رزاق سيسيه، خالد قمر، حسام عاشور، مروان النجار، أحمد مانجا، صبحي سليمان، خالد الغندور، عماد السيد.