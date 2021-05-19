طالبة تنهي حياتها بـ «حبة الغلال» القاتلة في كفر الشيخ

شهدت إحدى قرى مركز الحامول بكفر الشيخ، واقعة مؤسفة، بعد أن أقدمت طالبة بالصف الأول الثانوي على التخلص من حياتها بتناول قرص من أقراص حفظ الغلال القاتلة، وفارقت الحياة.

كان اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا يفيد وصول "ن.ك" 15 سنة، طالبة بالصف الأول الثانوي، وتقيم إحدى قرى الحامول، إلى مستشفى الحامول المركزي.

وتبين إصابتها بحالة إغماء نتيجة تناول قرص مخصص لحفظ الغلال، وحال تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لها تبين وفاتها، وتم إيداع الجثة مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبسؤال أسرة الطالبة المتوفاة، قال إن ابنتهما قامت بتناول قرص مخصص لحفظ الغلال حال تواجدها بالمنزل نظرًا لمرورها بحالة نفسية سيئة.

بانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجنة، أفاد أن سبب الوفاة فشل في وظائف التنفس بسبب تناول قرص مخصص لحفظ الغلال، وحرر رجال الشرطة المحضر اللازم، وصرحت النيابة بدفن الجثة.

