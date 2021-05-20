تناشد الحكومة بالتحرك.. جدة طفلة تكشف ما حدث لحفيدتها بعد هجوم "كلب" عليها.. فيديو

كشفت الحاجة مديحة يسري، جدة الطفلة سلمى، التي تعرضت لهجوم من أحد الكلاب الضالة عن حالتها الصحية قائلة: "حالة سلمى صعبة جدا"، وهناك طفل كان معها في المستشفى حدث أيضا له نفس الحادث من نفس الكلب.

وأضافت الحاجة مديحة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن هذا الطفل مازال في العناية المركزة ولم يفيق حتى الآن، وعمره 3 سنوات ونصف ونناشد الحكومة بالتحرك والتعامل مع هذه الكلاب لمنع تكرار هذه الحوادث .



وأوضحت أن سلمى لا تزال في المستشفى حتى الآن، وتم عمل عملية تجميل لها ولكنها تحتاج لمشوار طويل في العلاج بالإضافة إلى الدعم النفسي.