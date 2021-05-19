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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يديعوت أحرونوت: إسرائيل نجحت في إقناع واشنطن بمواصلة عملياتها بغزة

القصف الإسرائيلي
القصف الإسرائيلي على غزة

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الأربعاء، عن نجاح إسرائيل في إقناع الولايات المتحدة بالسماح لها بمواصلة عمليتها العسكرية في غزة لبضعة أيام أخرى.

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مسئول بارز بـ حماس يكشف موعد وقف إطلاق النار في فلسطين

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وسائل إعلام إسرائيلية تكشف عن موعد وقف إطلاق النار فى غزة

وكشف نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، موسى أبو مرزوق، عن توقعه بأن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة خلال يوم أو يومين.

وأضاف في تصريحات صحفية: "أعتقد أن المساعي الدائرة الآن بشأن وقف إطلاق النار ستنجح، وأتوقع التوصل إلى وقف لإطلاق النار خلال يوم أو يومين. وهو متعلق بقطاع غزة ولا يشمل أماكن التصدي في الضفة والداخل... وسيكون على قاعدة التزامن".

وأشار إلى أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد واجه فشلا كبيرا، معتبرا أن المقاومة الفلسطينية قد نجحت.

وأوضح أن هناك "تعاطفا غير مسبوق" مع القضية الفلسطينية في العالم، مشددا على أن "الاحتلال الإسرائيلي هو من يستجدي وقف إطلاق النار".

فيما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن وجود توافق على المستويين السياسي العسكري في إسرائيل، على وقف إطلاق النار  قبل يوم الجمعة المقبل.

وذكرت قناة 13 الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي سينفذ أعنف عمليات قصف ضد قطاع غزة الليلة، تمهيدا لـ وقف إطلاق النار.

من ناحية أخرى، كشف مصدر إسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أصر في محادثة مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة.

وقال المصدر وفق ما نقله موقع "أكسيوس" الأمريكي، إن بايدن كان "حازمًا" في المكالمة وأرسل رسالة واضحة مفادها أنه "انتهى وقت المزاح وأن إسرائيل بحاجة إلى إنهاء إطلاق النار"، حيث كان هذا رابع نداء من بايدن لـ نتنياهو منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة.


ومن ناحية أخرى، قال مسؤولون إسرائيليون إن نتنياهو اختار عدم عقد مجلس الوزراء الأمني ​​يوم الأربعاء، مما يعني أن قرار وقف إطلاق النار ليس وشيكا لأن ذلك سيتطلب موافقة مجلس الوزراء.

وأكد نتنياهو في بيان أنه يقدر دعم بايدن لحق إسرائيل في الدفاع عن النفس لكنه "مصمم على مواصلة العملية في غزة حتى تحقق هدف استعادة الهدوء".

وأجرى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اتصالا بنظيره الإسرائيلي دعاه فيها إلى ضرورة وقف إطلاق النار.

وأعرب رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم، عن إصراره على مواصلة العدوان الإسرائيلي على غزة.

وكتب  نتنياهو في تغريدات على تويتر: "قلت قبل قليل في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب: "وصلت للتو من غرفة العمليات الحربية الرئيسية التابعة لجيش الدفاع وأخذت انطباعا شديدا للغاية عما يجري هناك".

وأضاف: "كل يوم نضرب المزيد من القدرات التي تتمتع بها التنظيمات الإرهابية ونحبط المزيد من قادتها الكبار ونسقط المزيد من أبراج الإرهاب ونضرب المزيد من مخازن الأسلحة، كما قلت اليوم للسفراء هنا – هذا حق إسرائيل الطبيعي"

وتابع: "عبرت عن تقديري العميق لدعم هذه الحكومات وأثمن خصوصا دعم الرئيس الأمريكي, صديقنا جو بايدن, لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

وأكد: " مصرّ على مواصلة هذه العملية حتى تحقيق هدفها وهو استعادة الهدوء والأمان لكم، أيها المواطنين الإسرائيليين".

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