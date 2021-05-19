عماد النحاس يكشف أسباب فوز المقاولون على الإسماعيلي

كشف عماد النحاس المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بـ نادي المقاولون العرب، عن أسباب فوز فريقه أمام الإسماعيلي، في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء، بالدوري.

وقال النحاس خلال تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورت": "الإسماعيلي له مكانة خاصة لدي، وحققوا الفوز في 5 مباريات، وطبيعي أن أرى أنها مواجهة صعبة".

وتابع: "كنت أريد أن أقدم مباراة كبيرة أمامهم، واللقاء مقام على ملعبنا، بجانب ظروف الفريقين الصعبة منذ بداية الدور الأول".

وأضاف: "حققنا مكسبًا مهمًا جدًا في توقيت مهم من الموسم، وهذه أول مرة نحقق فيها الفوز الثاني على التوالي، فلم نحقق مكسبين متتاليين منذ بداية الموسم، وأشكر اللاعبين على المجهود المبذول اليوم ومنذ بداية الدور الثاني أمام وادي دجلة".

وأردف: "ترتيبنا في الجدول تغير، وابتعدنا عن الفرق المتذيلة في جدول المسابقة".

وأتم: "قبل طرد لاعب الإسماعيلي كانت المباراة متساوية بين الفريقين، وبعده استطعنا أن نستغل الظروف بشكل جيد، وقمنا بهجمة مرتدة وأحرزنا الهدف".

ويحتل المقاولون العرب المركز الثاني عشر في ترتيب الدوري المصري، برصيد 27 نقطة، بينما يحتل الإسماعيلي، المركز الثالث عشر بـ 26 نقطة.