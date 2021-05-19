بقيادة جوميرز .. الهلال يدك الأهلي بخماسية ويتصدر الدوري السعودي

فاز فريق الهلال على ضيفه الأهلي، بخماسية مقابل هدف، في مباراة ضمن منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تقدم سالم الدوسري بالهدف الأول لفريق نادي الهلال في الدقيقة 15 من عمر المباراة، بعد متابعة لركلة ركنية ليسددها بشكل رائع في مرمى الأهلي.

وأضاف الفرنسي بافيتمبي جوميس، مهاجم فريق الهلال الهدف الثاني بالدقيقة 32.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لنادي الهلال في الدقيقة 39، بعدما منع معتز هوساوي مدافع الأهلي الكرة من الدخول في شباك فريقه، ليشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه هوساوي.

واستطاع بافيتمبي جوميس تسجيل الهدف الثاني له والثالث للهلال بالدقيقة 42 عن طريق ركلة الجزاء.

ورفع فريق الهلال رصيده إلى 55 نقطة ليعزز صدارة سلم ترتيب الدوري السعودي، فيما تجمد رصيد فريق الأهلي عند 38 نقطة في المركز الثامن.