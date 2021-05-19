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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد مد تطبيق قرارات كورونا لنهاية مايو.. إعرف عقوبة المحلات المخالفة

عقوبة مخالفة قرارات
عقوبة مخالفة قرارات كورونا

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين؛ حيث تقرر الاستمرار في تطبيق القرارات الصادرة عن اللجنة في اجتماعها السابق، وذلك حتى نهاية شهر مايو الجاري، باستثناء القرار الخاص بالحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة؛ حيث تقرر إعادة فتحها وإتاحتها لاستقبال المواطنين شريطة الالتزام بكل حسم بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

 

ويستعرض صدى البلد، هذه القرارات فيما يلى :

 

- غلق المطاعم والكافيهات من 9 مساء و متاح خدمة الديليفري فقط بعد الساعة التاسعة مساء.


- حظر الاجتماعات والمؤتمرات والحفلات والأفراح وما مثل ذلك.

مستشار السيسي يفجر مفاجأة بشأن الجرعة الثالثة لـ لقاح كورونا

اول رد من النواب على قرار استمرار تطبيق قرارات كورونا حتى نهاية مايو

-خفض أعداد العاملين بالجهاز الإداري للدولة على أن يتم إرسال كتابات دورية لجميع الجهات الحكومية بهذا القرار


-التوسع في البرنامج القومي للتطعيم باللقاحات للعاملين في كافة المنشآت السياحية على مستوى الجمهورية، خاصة مع الانتهاء من تطعيم العاملين في القطاع السياحي بكل من محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.

-تطبيق الإجراءات الاحترازية بمنتهى الحسم في أعمال الامتحانات المقرر إجراؤها، مع التأكيد على السماح بالحضور لطلاب المدارس الدولية حتى نهاية هذا الشهر فقط، على أن يتم استكمال العملية التعليمية بهذا العام الدراسي " أون لاين"  - عن بعد بداية من شهر يونيو.


-توريد 20 مليون جرعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك" مع الشركة الموردة، على أن يتم التوريد تباعاً حتى آخر العام، وكذلك الاتفاق مع شركة "جونسون آند جونسون" على توريد 20 مليون جرعة.

 

عقوبات المحلات المخالفة

 

وفيما يخص المنشآت غير الملتزمة، يتم توقيع غرامة فورية تصل لـ 4 آلاف جنيه وإغلاق إداري لمدة أسبوع، بينما دور المناسبات التي تقيم سرادقات العزاء، فإن الدار المخالفة سيتم إيقاف الموظف العامل بالمسجد وغلق الدار، وفي حال كانت تابعة لإحدى الجمعيات الأهلية توقع غرامة 4 آلاف جنيه مع اتخاذ إجراءات قانونية ضد مجلس الجمعية.


جاء ذلك وفقا للعقوبات التي فرضتها الحكومة مؤخرا للحد من انتشار الفيروس والتي بدأ تطبيقها منذ مطلع العام الجاري، حيث تم إقرار تطبيق فوري للغرامات، تصل لـ50 جنيها على المواطنين المخالفين، وفي حال عدم الدفع سيتم إحالة المخالف للنيابة العامة.

 

كما أقرت الحكومة عقوبة عدم ارتداء الكمامة في المواصلات العامة من القطارات ومترو الأنفاق والأتوبيسات، بالإضافة للمنشآت الحكومية، بغرامة لا تتجاوز مائة وخمسين جنيها.

 

الحدائق والمتنزهات امتحانات مجلس الوزراء طلاب المدارس الإجراءات الاحترازية لقاح كورونا رئيس مجلس الوزراء القطاع السياحي الدكتور مصطفى مدبولى

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