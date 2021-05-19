الشرب والصرف الصحي بدمياط:تعاون مع المجتمع المحلي لتعقيم شوارع وميادين المحافظة ..فيديو

قال المهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط إنه تم تنفيذ العديد من الإجراءات بالتعاون مع المجتمع المحلي لتعقيم شوارع وميادين المحافظة، وتنفيذ التعقيم الدوري للمدارس المنتشرة في أنحاء المحافظة.

وأضاف عسل خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن قطاع المياه والصرف الصحي بدمياط يشهد طفرة كبيرة مشيرا إلى أنه تم تنفيذ العديد من مشروعات التطوير خلال هذا العام بتكلفة إجمالية تصل إلى 92 مليون جنيه.

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط تم إنشاء مركز للرعاية الطبية بتكلفة تبلغ قيمتها نحو مليون جنيه، إضافة إلى المخازن الرئيسية بقيمة 40 مليونا، ومعمل مركزيّ بقيمة 30 مليونا.



محافظة دمياط حظيت باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما شهدت افتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية خلال الفترة الماضية.