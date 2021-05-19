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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

يوفنتوس يتوج بكأس إيطاليا بعد الفوز على أتالانتا 2-1| فيديو

صدى البلد

نجح فريق يوفنتوس بالتتويج ببطولة كأس إيطاليا للمرة الرابعة عشر في تاريخه، بفوزه على نظيره أتالانتا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مابي بحضور جماهيري محدود.

السويدي ديجان كولوسيفسكي افتتح التسجيل لـ يوفنتوس في الدقيقة 31 بتسديدة رائعة بباطن قدمه اليسرى، لم ينجح جوليني حارس مرمى أتالانتا في التصدي لها.

وفي الدقيقة 42، سجل ماليونفسكي هدف التعادل لـ أتالانتا بتسديدة قوية من داخل منطقة جزاء يوفنتوس، بعد تلقيه تمريرة رائعة من الجانب الأيمن من زميله هاتيبوير، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثلهما.

وفي الشوط الثاني، استطاع فيديريكو كييزا تسجيل هدف الانتصار لـ يوفنتوس في الدقيقة 73 بعد تبادل رائع للكرة مع كولوسيفسكي، لينفرد بمرمى جوليني ويسجل الكرة في مرماه، ليحقق البطولة لفريقه.

يذكر أن آخر تتويج لـ يوفنتوس بكأس إيطاليا يعود لموسم 2017-2018 على حساب فريق ميلان.

وجاء تشكيل يوفنتوس لمواجهة أتالانتا كالآتي:

في حراسة المرمى: جيانلوجي بوفون

خط الدفاع: دانيلو - ماتياس دي ليخت - جورجيو كيليني - خوان كواردرادو

خط الوسط: رودريجو بينتاكور - فيديريكو كييزا - أدريان رابيو - ويستون ماكيني

خط الهجوم: ديجان كولوسيفسكي - كريستيانو رونالدو

وجاء تشكيل أتالانتا كالآتي:

في حراسة المرمى: جوليني

خط الدفاع: تولوي - بالومينو - روميرو - هاتيبوير

خط الوسط: مارتين دي رون - فرويلر - روبين جوسينس - بيسينا

خط الهجوم: مالينوفسكي - دوفان زاباتا

يذكر أن نادي يوفنتوس خسر بطولة كأس إيطاليا الموسم الماضي أمام نابولي في المباراة النهائية.

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