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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

180 محطة على مستوى الجمهورية.. خطة شاملة لتطوير محطات السكك الحديد

محطة الأقصر
محطة الأقصر

تسعى وزارة النقل للإنتهاء من تطوير السكة الحديد بشكل كامل، خصوصًا مشروعات البنية الأساسية. 
وفي التقرير التالي نستعرض أبرز جهود وزارة النقل لتطوير البنية التحتية السكة الحديد، وخصوصا المحطات.

تجديدات للسكة

تم التخطيط لتنفيذ تجديدات سكة بأطوال (1418) كم + (2053) مفتاح  بإجمالى تكلفة (14,2) مليار جنيه وتم الإنتهاء من تنفيذ تجديدات للسكة بطول (500) كم + (591) مفتاح بتكلفة (3,9) مليار جنيه.

جارى تنفيذ اعمال تجديدات للسكة بطول (124) كم + (847) مفتاح بتكلفة (3,2) مليار جنيه ومن المخطط واعتبارا من 1 / 7 /2021 البدء فى تنفيذ تجديدات بطول (818) كم + (712) مفتاح بتكلفة (7,6) مليار جنيه وتم توريد عدد (1) ماكينة فحص سكة بالألتراسونيك شاملة عقد صيانة لمدة 5 سنوات بمعرفة شركة بلاسر& تيريور النمساوية.

جاري تدريب العاملين علي الماكينات الجديدة بمعرفة الخبراء الأجانب ، حيث تقوم هذه الماكينة بفحص حالة السكك والقضبان والمفاتيح أوتوماتيكيا من خلال مسيرها على السكة بالسرعة العادية وتقديم تقرير بالحالة الفنية للسكة بالكامل.

تم الإنتهاء من اتفاقية توريد عدد (4) ماكينات جديدة من شركة بلاسر النمساوية لصيانة وتجديدات السكة طبقا لأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا فى هذا المجال وجاري الإنتهاء من توقيع اتفاقية أخرى مع البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية لتوريد عدد (12) ماكينة جديدة وإعادة تأهيل عدد (30) ماكينة  قديمة (ماكينات تركيب سكة – ماكينات فج سكة – ماكينات تشكيل بازلت – ماكينات دك سكة)

تم الاستعانة بعدد (3) شركات من القطاع الخاص المصري ودخلت هذا المجال لأول مرة ، بالإضافة إلى شركتي الهيئة (إيجيفراي – إيرتراك) ليصل عدد الشركات العاملة في مجال تجديدات السكك إلى عدد (5) شركات  ، وسيتم دخول شركات أخرى من القطاع الخاص اعتبارا من 1 / 7/ 2021 للبدء في تنفيذ الخطة الجديدة.

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تطوير المحطات

تم التخطيط لتنفيذ أعمال تحسين وإعادة تأهيل وتطوير المحطات بعدد (180) محطة.

تم الإنتهاء من أعمال التحسينات وإعادة تأهيل وتطوير عدد (177) محطة بإجمالى تكلفة (1,7) مليار جنيه.

جارى تنفيذ أعمال التحسينات لعدد (3) محطات المتبقية وجارى تنفيذ خطة عاجلة لرفع كفاءة وتأهيل عدد (80) محطة بها مشاكل وخاصة في الأرصفة لتأمين سلامة الركاب.

من المخطط البدء في تطوير ورفع كفاءة عدد (20) محطة اعتبار من 1 / 7 /2021 وجارى إنشاء محطة سكة حديد قطارات الوجه القبلي ببشتيل  بتكلفة استثمارية  4,7 مليون جنيه .
 

السكة الحديد وزارة النقل تطوير السكة الحديد البنية الأساسية البنية التحتية محطات

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