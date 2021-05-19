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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلام فلسطيني: الزوارق الحربية الإسرائيلية تطلق قذائفها على شواطئ قطاع ‎غزة

صواريخ
صواريخ

كشفت وسائل إعلام فلسطينية، أن الزوارق الحربية الإسرائيلية تطلق قذائفها على شواطئ بحر قطاع ‎غزة.

وفي سياق متصل، أبانت شبكة “القدس” الإخبارية، أن طيران الاحتلال، قصف بيتا، غرب خان يونس، وبيتا آخر في منطقة الشابورة برفح.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد طفلة وإصابة عدد من الفلسطينيين؛ إثر عدوان لطيران الاحتلال الإسرائيلي على شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة

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وسائل إعلام إسرائيلية تكشف عن موعد وقف إطلاق النار فى غزة

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محمود الهباش: مبادرة السيسى لإعادة إعمار غزة تعكس الدور المحوري لمصر

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق عن ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة إلى 227 شهيدا جراء الغارات الإسرائيلية من بينهم 64 طفلا و38 سيدة و17 مُسِّنًا، بالإضافة إلى 1620 إصابة بجراح مختلفة.

كما وجهت وزارة الصحة، نداء استغاثة عاجل، لتغطية احتياجات قطاع غزة الصحي، والتي تقدر بنحو 46 مليون دولار؛ للاستمرار في تقديم الخدمات اللازمة لمواجهة جائحة كورونا، وإنقاذ حياة المصابين والمرضى نتيجة العدوان الإسرائيلي.

وذكرت الوزارة أإن حالة الطوارئ التي يعيشها قطاع غزة تتزايد في ظل العدوان والغارات الجوية لقوات الاحتلال؛ ما أسفر عن عشرات الشهداء، بينهم الأطفال والنساء، إلى جانب مئات الإصابات والجرحى، وتدمير العديد من منازل المواطنين العزل.

كما أكدت الوزارة الفلسطينية، أن وضعا كهذا، يشكل خطورة بالغة على مجمل الأوضاع الإنسانية والحياتية والصحية للسكان.

إسرائيل فلسطين قطاع غزة الاحتلال الاسرائيلي قوات الاحتلال العدوان الإسرائيلي

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