كيف تربي طفلا على خطى النجومية؟.. والدة الطفلة ريم عبد القادر تكشف تجربتها في الفن

تناول الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر شاشة إم بي سي مصر، مساء اليوم الأربعاء، في إحدى الفقرات موضوع تربية الأطفال على النجومية في عالم الفن.



وحملت الفقرة عنوان «كيف تربي طفلا على خطى النجومية؟»، وتم استضافة والدة الطفلة ريم عبد القادر، والتي كشفت تجربتها مع طفلتها في عالم الفن.



وقالت والدة الطفلة ريم عبد القادر، إنها مهتمة بشكل كبير بموضوع عمل طفلتها في التمثيل، مضيفة أن هذا الأمر ليس بالسهل فهناك تفاصيل كثيرة يجب أن توضع في الاعتبار.