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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات لرفع القمامة ومكافحة الحشرات الطائرة في كفر الشيخ.. صور

حملات رش البعوض
حملات رش البعوض

شهدت مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، وتحسين الخدمات والمرافق بكافة مراكز ومدن المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

وأشرفت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، على  استمرار عمل حملة لمكافحة الحشرات الطائرة بالمدينة وتم استغلال أوقات الغلق الليلي لاستمرار وتفعيل الرش، تنسيقا مع وحدة الملاريا بدسوق.

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وتمكنت الحملة من رش  شارع الإستاد، وتقسيم رجب، ومساكن المرور، ودوران فوه، والشريف ودحروج، وشارع سيدي إبراهيم الدسوقي مرورا بالثانوية بنات. وشبكة الكهرباء، وشارع الدلتا المطحن، وشاطئ البدالة، ودحروج طريق السلخانة، ومقر حي شمال خلف المشتل مستشفى الكلي.


وتابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، أعمال النظافة والتجميل، وإزالة المتولد اليومي من القمامة والتراكمات أولاً بأول بالمدينة والقرى.
 
وأشرفَ شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، على حملات النظافة العامة التي شملت رفع القمامة بالطريق العام، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية، فضلاً عن تحسين كفاءة الإنارة العامة بالمدينة، والقرى.

وفي سياقٍ متصل، تابع على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، استمرار حملات النظافة وإزالة المخلفات والتراكمات بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، وقرية الحرية.

وأشرفَ جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، على رفع المتولد اليومي من المخلفات والتراكمات أولاً بأول، وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها ونقلها إلى المقالب العمومية بالمدينة، وقرى السحايا، غرب تيرة، والزعفران.

وتابع اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم  استمرار ردم مقلب جمع القمامة بالمنطقة الشرقية ببلطيم بمعدات التدخل السريع، كما أشرف على  أعمال رفع مستوى الخدمات وتحسين المرافق بالقرى والتشديد بمتابعة المصالح الحكومية والخدمية بها، مشدداً على تحسين الأوضاع بمنطقة المساكن الشرقية بالمدينة وتهيئة الشوارع بين العمارات وأمام إدارة مرور بلطيم.
 

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حملات رش البعوض كفر الشيخ اخبار محافظة كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين النظافة والتجميل

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