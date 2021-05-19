نادية الجندى تنعى إيمان فريد الديب

نعت الفنانة نادية الجندى ابنة فريد الديب المحامى المعروف التى توفيت إثر اصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت نادية الجندى صورة لـ ابنة فريد الديب عبر موقع انستجرام ، وعلقت: أتقدم بأحر التعازي للمحامي السيد #فريد_الديب في وفاة أبنته الدكتورة #ايمان_فريد_الديب ربنا يرحمها يارب خالص التعازي والمواساة له وللعائلة الكريمة تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته (إِنَّا لِلَّـهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ) ".

توفيت إيمان ابنة فريد الديب المحامى المعروف، إثر اصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وتعرضت إيمان فريد الديب إلى الإصابة بفيروس كورونا منذ أيام وتم نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم إلا أنه وافتها المنية اليوم.

وكانت الدكتورة ايمان من مواليد عام 1971 وتعمل في حقوق القاهرة، والدكتوراه كانت في حقوق المياه بين دول المنبع ودول المصب.