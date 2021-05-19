الجمارك: تغطية 95% من موانئ مصر.. وتخلصنا من البضائع الممنوعة والمهربة

قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك إن هناك طفرة كبيرة حدثت بمصلحة الجمارك وذلك بناء على تعليمات القيادة السياسية والتي أولت لقطاع الجمارك أهمية خاصة.

وأضاف غتوري خلال تصريحات له عبر فضائية إكسترا نيوز، قمنا بتغطية 95% من موانئ مصر من القاهرة وبورسعيد شرق وغرب والإسكندرية والدخيلة وبور توفيق.

وتابع رئيس مصلحة الجمارك أنه يتم العمل الآن بنظام المعلومات المسبقة، مؤكدا أنه كان في السابق يتم توريد بضائع من شخصيات مجهولة ومن الممكن أن يكون هناك مواد ممنوعة يتم تداولها.

وأشار غتوري إلى أنه هناك كميات كبيرة مكدسة وبناء على تعليمات القيادة السياسية تم التخلص من تلك البضائع الممنوعة والمهربة.