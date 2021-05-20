أكاديمية الشروق تبدأ الاستعداد لامتحانات الميد ترم ونهاية العام.. وإعداد جداول الامتحانات بمشاركة الطلاب.. وتكثيف الاعتماد على التعليم الأونلاين

أكاديمية الشروق

* امتحانات الميد ترم تقام وسط إجراءات احترازية

* تعديل جداول امتحانات نهاية العام بحيث تكون يومين فقط فى الأسبوع

* استمرار الدراسة داخل الاكاديمة حتى يوم 16 يونيو



بدأت أكاديمية الشروق فى إقامة امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجامعي 2020/20210(الميد ترم) وذلك بعد قرارات المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه الاخير على إقامة امتحانات الميد ترم .

وقالت أكاديمية الشروق أنه تم أتخذ القرار أن تكون مواعيد امتحانات الميد تيرم بعد إجازة عيد الفطر المبارك حتى يكون لدى الطلاب بعض الوقت المذاكرة الجيدة ليكونوا مستعدين لدخول الامتحانات .

وأضافت أن مواعيد امتحانات الميد ترم قد بداءت منذ يوم الاثنين الموافق 17 مايو وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 23 مايو وذلك طبقا للجداول التى كشفت عنها الأكاديمية .

كشفت أكاديمية الشروق، عن مواعيد إنتهاء المحاضرات بالفصل الدراسي الثاني العام الدراسي الجامعي 2020/2021 .

وقالت الاكاديمية أن الدراسة تعود من يوم الاثنين الموافق 24 مايو وتستمر حتي يوم الاربعاء 16 يونيو مع تكثيف الدراسة لتكون اربعة أيام أسبوعيآ بنظام التعليم عن بعد اونلاين حتى يتمكن الطلاب الانتهاء من دراسة المقرر بشكل كافي .

وأشارت الأكاديمية إلى أنه تم تخصيص يومي السبت و الخميس من كل اسبوع حتى يكون للمحاضرات التعويضية والكويزات الخاصة بالطلاب .

وأضافت إلى أنه قد تم الاستماع الى رغبات الطلاب حيث كان مقررا فى البداية ان تكون الدراسة لمدة ستة ايام اسبوعيآ، واستجابة لرغبات الطلبة والطالبات فقد تم أتخاذ بعض القرارات بغرض تحقيق أكبر قد من الارتياح لدى الطلاب فتقرر أن تكون الدراسة لمدة 4 ايام اسبوعيآ .

وقالت الأكاديمية إن الدراسة تعود من يوم الاثنين الموافق 24 مايو وتستمر حتي يوم الاربعاء 16 يونيو مع تكثيف الدراسة لتكون اربعة أيام أسبوعيآ بنظام التعليم عن بعد اونلاين حتى يتمكن الطلاب الانتهاء من دراسة المقرر بشكل كافي.



أعلنت أكاديمية الشروق، مواعيد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى 2020/2021 والتى تقام وسط إجراءات احترازية كبيرة تتخذها معاهد الاكاديمية مع المجلس الأعلى للجامعات لمواجهة فيروس كورونا.



وقالت الأكاديمية أنه تقرر أن تقام أمتحانات نهاية العام بدءا من يوم السبت 19 يونيو 2021 وتستمر حتي يوم الاحد 11 يوليو .



وأضافت الاكاديمية أن تم الاستماع إلى مطالب الطلاب بتقليل أيام الامتحانات فى الأسبوع الواحد ووافقت الاكاديمية على أن تكون الامتحانات على يومين فى الأسبوع حتى يكون لدى الطلاب متسع من الوقت المذاكرة الجيدة والاستعداد للامتحانات .

وكان قد أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، أن المجلس قرر أن لكل جامعة حرية الاختيار في تحديد إجراء امتحانات الميدتيرم من عدمه وآليات اجراؤها ،مشيرا إلى أن من الممكن أن تجرى إلكترونيا او بالحضور وسط إجراءات احترازية مشددة.



وكان قد اجتمع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة سير الدراسة بالجامعات وبدء الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي الجامعي 2020/2021.

وجه الوزير الجامعات ببدء إعداد جداول امتحانات نهاية العام الدراسي، بحيث تبدأ الامتحانات خلال شهر يونيو وتنتهي مع بداية شهر يوليو بكافة الجامعات، وإعلانها للطلاب قبل بدء الامتحانات بوقت كافٍ، وبدء استعداد الجامعات لعقد امتحانات نهاية العام الدراسي، وإعداد كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في هذا الشأن من الآن، بما يضمن حسن سير الامتحانات، وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، من خلال منع تكدس الطلاب بمدرجات الامتحانات، ومراعاة التباعد الاجتماعي الكافٍ بين الطلاب والاستفادة من كافة إمكانات الجامعات في إجراء الامتحانات بكامل الانضباط.