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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

منظمة الصحة العالمية تنشر عن حقائق حوادث السيارات.. تفاصيل

صدى البلد

أعلنت منظمة الصحة العالمية تقريرا جديدا عن خطورة حوادث السيارات، حيث قالت بأن عدد ضحايا الذي ينتج عن حوادث الطرق في العالم أكثر بكثير من ضحايا فيرس كورونا المنتشر في العالم منذ أكثر من عام. 

 

وأضاف التقرير الجديد عددا من الحقائق تحت عنوان "حقائق مرورية هامة" وأشارت منظمة الصحة العالمية أن عدد الضحايا نتيجة الإصابة بأمراض والأوبئة التي تصيب الانسان لا تمثل شيء في عدد الضحايا الناتجة عن حوادث السيارات .

 

وقال التقرير إن كل عام نفتقد  1.25 مليون شخص تقريباً نتيجة لحوادث السيارات ، ويتعرض ما بين 20 مليون و50 مليون شخص آخر لإصابات غير مميتة ويصاب العديد منهم بالعجز نتيجة لذلك.

 

فما هي الحقائق المرورية التي أوردتها منظمة الصحة العالمية؟ التي يجب الانتباه إليها لفهم أسباب استمرار كون ضحايا حوادث السيارات الذي يفوق ضحايا كثير من الأمراض . 

 

1 - مازالت حوادث الطرق تعتبر السبب الأول للوفيات في معظم أنحاء العالم.

 

2 - يبلغ عدد الوفيات في حوادث الطرق حوالي مليون ونصف المليون شخص في العالم سنويا .

 

3- أعلى معدلات الوفيات هي في افريقيا وامريكا اللاتينية وآسيا ودول شرق أوربا.

 

4 - تتسبب السرعة الزائدة على الطرقات بثلث الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق .

 

5 - تقدر التكلفة المالية لحوادث الطرق بحوالي خمسة بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي في العالم.

 

6- تنصح منظمة الصحة العالمية الدول بفتح دورات خاصة حول حوادث الطرق وكيفية تفاديها.

 

7- يستلزم ضرورة التصدي لهذه المشكلة بجدية من قبل جميع دول العالم.

منظمة الصحة العالمية حوادث الطرق فيرس كورونا حقائق مرورية هامة اخبار السيارات

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