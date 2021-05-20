لو انت مسافر.. أفضل طرق رفع سيارتك بشكل آمن لمدة طويلة

يحتم الأمر عليك في بعض الأحيان إلى تخزين سيارتك، وتركها دون استعمالها لفترات طويلة تصل إلى عدة أشهر وقد تصل إلى السنة، وقد يحدث هذا سواءً في فصل الشتاء أو بسبب عطلة صيفية طويلة.

وهناك أكثر من طريقة لتخزين سيارتك من أجل الحفاظ علي حماية سيارتك بقدر الإمكان من تأثيرات وأضرار العوامل الطبيعية.

و يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، عدة طرق لتخزين سيارتك مع توضيح مميزات وعيوب كل طريقة.

1- التخزين في الهواء الطلق

وبالتأكيد تحتوي هذه الطريقة علي الكثير من المجازفة، ولكن إذا تم تنفيذها بشكل صحيح فمن المحتمل لا تكون فكرة سيئة، فإذا كنت بحوزتك مكان آمن بجانب منزلك، تضعها أسفل غطاء يحميها من الرياح والأمطار، أو في موقف سيارات مغطى ومحاط بالأسوار.

مميزات وعيوب هذه الطريقة:

حيث مما يميز هذه الطريقة هو إمكانك تحريك سيارتك وقيادتها في وقت قصير، بالإضافة إلى لا تحتاج إلى تكاليف عالية.

ومن عيوبها هو أن تكون السيارة معرضة للتأثر بالأحوال الجوية بشكل أكبر، كما أن يسهل سرقتها بصورة أكبر، وتحتاج وأيضا إلى غطاء والذي من المتوقع أن يتلف الطلاء.

2- جراج أو وحدة تخزين

تعتبر هذه الطريقة من أفضل الطرق والآمنة لتخرين سيارتك، خاصة إذا كانت كانت وحدة التخزين داخل منزلك ويوجد شخص يمكنه الاطمئنان عليها وفحصها بشكل دوري.

وتعتبر من أهم المميزات التي تتمتع بها هذه الطريقة هي حماية أفضل من تقلبات الطقس والرطوبة ودرجة الحرارة وصعوبة السرقة.

من عيوبها هو الأماكن المغلقة هي المفضلة للحشرات والقوارض والتي يمكن أن تتلفها ويصعب تحريكها وقيادتها قد يكون أصعب من الطريقة السابقة.

قد يكلف تخزين سيارتك لمدة طويلة إلى الكثير من الأموال، فعليك اتباع بعض الإجراءات التي يجب عليك الأخذ بها إذا كنت تنوي في تخزين سيارتك مدة كبيرة :

نظف المكان الذي ستقوم بالتخزين فيه جيداً وتأكد من خلوه من الحشرات والقوارض.

قم بتغطية الثقوب الواضحة مثل العوادم ومآخذ الهواء لمنع الحشرات والقوارض من الدخول إليها.

قم بتعطيل منبه السيارة لأنه سوف يستنزف البطارية.

قم بتزويد سيارتك بالوقود لمنع تآكل الخزانات.

اغسلها جيداً للحفاظ على طلائها وحتى لا يتكون عفن داخلها.

افحص سوائل السيارة وتأكد من امتلائها.