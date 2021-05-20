عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لو انت مسافر.. أفضل طرق رفع سيارتك بشكل آمن لمدة طويلة

صدى البلد

يحتم الأمر عليك في بعض الأحيان إلى تخزين سيارتك، وتركها دون استعمالها لفترات طويلة تصل إلى عدة أشهر وقد تصل إلى السنة، وقد يحدث هذا سواءً في فصل الشتاء أو بسبب عطلة صيفية طويلة.

 

وهناك أكثر من طريقة لتخزين سيارتك من أجل الحفاظ علي حماية سيارتك بقدر الإمكان من تأثيرات وأضرار العوامل الطبيعية. 

 

و يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، عدة طرق لتخزين سيارتك مع توضيح مميزات وعيوب كل طريقة. 

 

1- التخزين في الهواء الطلق

وبالتأكيد تحتوي هذه الطريقة علي الكثير من المجازفة، ولكن إذا تم تنفيذها بشكل صحيح فمن المحتمل لا تكون فكرة سيئة، فإذا كنت بحوزتك مكان آمن بجانب منزلك، تضعها أسفل غطاء يحميها من الرياح والأمطار، أو في موقف سيارات مغطى ومحاط بالأسوار.

 

مميزات وعيوب هذه الطريقة:

 

حيث مما يميز هذه الطريقة هو إمكانك تحريك سيارتك وقيادتها في وقت قصير، بالإضافة إلى لا تحتاج إلى تكاليف عالية. 

 

ومن عيوبها هو أن تكون السيارة معرضة للتأثر بالأحوال الجوية بشكل أكبر، كما أن يسهل سرقتها بصورة أكبر، وتحتاج وأيضا إلى غطاء والذي من المتوقع أن يتلف الطلاء. 

 

2- جراج أو وحدة تخزين

 

تعتبر هذه الطريقة من  أفضل الطرق والآمنة لتخرين سيارتك، خاصة إذا كانت كانت وحدة التخزين داخل منزلك ويوجد شخص يمكنه الاطمئنان عليها وفحصها بشكل دوري. 

 

وتعتبر من أهم المميزات التي تتمتع بها هذه الطريقة هي حماية أفضل من تقلبات الطقس والرطوبة ودرجة الحرارة وصعوبة السرقة. 

 

من عيوبها هو الأماكن المغلقة هي المفضلة للحشرات والقوارض والتي يمكن أن تتلفها ويصعب تحريكها وقيادتها قد يكون أصعب من الطريقة السابقة. 

 

قد يكلف تخزين سيارتك لمدة طويلة إلى الكثير من الأموال، فعليك اتباع بعض الإجراءات التي يجب عليك الأخذ بها إذا كنت تنوي في تخزين سيارتك مدة كبيرة :

 

  • نظف المكان الذي ستقوم بالتخزين فيه جيداً وتأكد من خلوه من الحشرات والقوارض.

 

  • قم بتغطية الثقوب الواضحة مثل العوادم ومآخذ الهواء لمنع الحشرات والقوارض من الدخول إليها.

 

  • قم بتعطيل منبه السيارة لأنه سوف يستنزف البطارية.

 

  • قم بتزويد سيارتك بالوقود لمنع تآكل الخزانات.

 

  • اغسلها جيداً للحفاظ على طلائها وحتى لا يتكون عفن داخلها.

 

  • افحص سوائل السيارة وتأكد من امتلائها.

 

  • قم بتخزينها على الحوامل حتى تحافظ على الإطارات وتعيش لفترة أطول.
تخزين سيارتك طريقة تخزين التخزين في الهواء الطلق جراج وحدة تخزين

موضوعات متعلقة

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان ودعاء الرسول عند الإفطار

صلاة الفجر في رمضان تكفر كل ذنوبك مهما كانت كثيرة بـ4 شروط.. باقي 25 دقيقة

دعاء استقبال شهر رمضان .. ردد هذه الأدعية المستجابة

دعاء رؤية هلال رمضان .. 17 كلمة حث عليها النبي الكريم

أذكار النوم مكتوبة .. لحفظ النفس ومغفرة الذنوب

التضامن في أسبوع.. ميكنة جميع الخدمات خلال 2021.. توفير الرعاية الكاملة لـ 521 دار أيتام وحضانة إيوائية.. وتسهيلات لإصدار كارت خدمات ذوي الهمم

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: لِقاء الشَرْقِ والغَرْبْ بَيْن جوتَه وحافِظْ الشيرازي (2-2)

العدل تطلق دليلا إرشاديا لمواجهة فيروس كورونا

ترشيحاتنا

هنا فلسطين | مستشار الأمن القومي الأمريكي يتواصل مع مصر لخفض التصعيد.. وإعلام عبري يتوقع موعد إنهاء عدوان إسرائيل على غزة

لو انت مسافر.. أفضل طرق رفع سيارتك بشكل آمن لمدة طويلة

مستشار الرئيس: ندرس جرعة ثالثة للتطعيم ضد فيروس كورونا تحسبا لهذا الأمر

9 معلومات عن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.. تعرف عليها

ألمانيا تمنع انتخابات الرئاسة السورية على أراضيها

خوفا من كورونا.. اليابانيون يعارضون تنظيم الألعاب الأولمبية في الصيف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كواليس تقديم لجنة الزمالك استقالتها بسبب لافتات مرتضي منصور

اجتماع مرتقب.. أحمد موسى يفجر مفاجأة بشأن سد النهضة |فيديو

خلال ساعات.. قرارات حكومية جديدة لمواجهة فيروس كورونا

وفاة ابنة المحامى فريد الديب بسبب إصابتها بفيروس كورونا

الحكومة: السماح بالحضور لطلاب المدارس الدولية حتى نهاية هذا الشهر فقط

محمد صلاح: فاروق جعفر ''خرب'' نادي الزمالك

"مكافحة كورونا"تكشف تطورات في الحالة الصحية لـ سمير غانم ودلال عبد العزيز

الوضع سيئ.. مصدر طبي يكشف تطورات حالة سمير غانم ودلال عبد العزيز|خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توافر قطع الغيار وسهولة البيع.. أكثر 5 سيارات اعتمادية في مصر.. صور

لماذا أطلقت كيا غاية وهوية لعلامتها التجارية الجديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا.. أصل الحكاية

سوزوكي بالينو 2021 في مصر بعد غياب 26 عام .. صور

ماذنبهم؟.. رعب الأطفال داخل المنازل في غزة.. مقاطع فيديو مؤلمة من خلف الكواليس

فيديو

فيديوجراف.. فرجاني ساسي يشترط 127 ألف جنيه يوميا للبقاء في الزمالك

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

المزيد

ساحة رأي

دينا يحيي تكتب: دراما رمضان ورمانة الميزان

عبد المعطى أحمد يكتب: العيد الذى لم نحتفل به!

أحمد شيخو يكتب: الصراع «العربي - الإسرائيلي» بين الهيمنة العالمية والديمقراطية

د. هبة جمال الدين تكتب: عام مضى على صلاة الأخوة الإنسانية المزعومة

ريهام الزيني تكتب: في العيد ملل .. فما الخلل ؟!

عادل مبروك يكتب: جزاء الصابرين «2»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التنافس الروسى الأمريكى على السودان

مديحة عاشور

ثلاثى النجاح: يسرا وجمال العدل وسامح عبد العزيز

مني أحمد

عربية يا أرض فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ