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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ اقتصاد: زيادة الدخول الحقيقية للعاملين في الدولة يوليو المقبل

الاقتصاد
الاقتصاد

قال علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، تعليقا على قرار رفع الحد الأدني للأجور، إن القرار في غاية الأهمية ويأتي في ظل تداعيات جائحة كورونا التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد  العالمي.


وأضاف على الإدريسي في مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الأولى الفضائية"، أن  الدولة تعمل على تقليل الآثار السلبية لـ جائحة كورونا على الشعب المصري".

 

وتابع علي الإدريسي:" الحكومة قررت زيادة موازنة الأجور في العام المالي الجديد بـ 361 مليار جنيه في الموازنة".

 

وأكمل علي الإدريسي:"  زيادة الدخول الحقيقية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة"، مضيفا:"  العاملين كانوا يعانون من زيادة الأجور مع ارتفاع الاسعار في الاسواق وبالتالي لا يشعر الموظف بالزيادة ولكن مع الإصلاحات الاقتصادية في السنوات الماضية هناك تراجع في معدلات التضخم وبالتالي لا يحدث زيادة في الاسعار في الاسواق ".

 

ولفت علي الإدريسي:"  الإصلاحات الاقتصادية للدولة المصرية أدت إلى قدرة الاقتصاد المصري على الاستمرارية وتحسين منظومة الأجور والمعاشات في ظل جائحة كورونا “، مضيفا:” بتحسين أجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة ينعكس بالإيجاب  على تحسين أجور العاملين في القطاع الخاص في ظل الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في مصر لتحسين الاقتصاد".


 

الاقتصاد جائحة كورونا الاجور رفع الاجور اخبار التوك شو

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