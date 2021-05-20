طارق الشناوي: هناك كسل درامي عند عدد كبير من الكتاب

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن هناك كسل درامي عند عدد كبير من الكتاب، مضيفا أن الكتابة تحتاج لتطوير كبير في مصر خلال الفترة الحالية لتعود لسابق عهدها.

وأضاف الشناوي، في حوار مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر شاشة إم بي سي مصر، مساء اليوم الأربعاء، أن :"ما يحدث في الأعمال الفنية يقوم على فكرة خلق صراع، وعلي الطرف الاخر ان يصدقك، وحد يرسم خيال، والغريب انهم يرسمون من بعض".

وتابع الناقد الفني طارق الشناوي، أن هناك أكثر من مسلسل تحرر من الإطار التقليدي وفي مقدمتهم مسلسل «خالي بالك من زيزي»، لافتا إلى أن هذا الأمر كان سببا قويا لتحقيق نجاح في السباق الرمضاني العام الحالي 2021.

