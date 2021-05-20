تجديد حبس شخص لاتهامه بسرقة متعلقات المواطنين في الساحل

جدد قاضي المعارضات حبس شخص ١٥يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بسرقة متعلقات المواطنين بالساحل.

وأشارت التحقيقات إلى أنه اثناء متابعة القوة الامنية لمديرية أمن القاهرة للحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل تم ضبط عاطل، مقيم بمحافظة المنوفية "له معلومات جنائية" وبحوزته مبلغ مالى - عدد 5 هواتف محمولة ماركات مختلفة مجهولين المصدر .

واوضحت التحقيقات انه بمناقشته عن مصدر المضبوطات، اعترف بمزاولته نشاطاً فردياً تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين من داخل الشقق والغرف السكنية بالمنطقة سكنه بأسلوب "المغافلة" وأمكن التوصل إلى عدد 2 من المجنى عليهم، وأضاف بأن باقى الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزته من متحصلات وقائع سرقات أخرى "جارى التوصل لمالكيهم".



باستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة وأقرا بأنهما كانا فى سبيلهما للإبلاغ ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.