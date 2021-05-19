دينا يحيي تكتب: دراما رمضان ورمانة الميزان

تابعنا خلال الشهر الفضيل عدد كبير من الأعمال الدراميه و كانت وجبه رمضان الدراميه دسمه للغايه علي المشاهد و بالرغم من هذا الزخم إلا أن العمل المميز دائماً ما يفرض نفسه علي الساحه مهما تعددت الأعمال او احتدمت المنافسه…..و مما لاشك فيه انه علي الرغم من إن هناك أعمال دراميه هي خارج أي منافسه أو مقارنه فقد كانت هناك أعمال تميزت و تفردت لأسباب خاصه و مختلفه …فقد أسعدتنا الشركه المتحده بما قدمته لنا من أعمال مميزه و مختلفه…فجاء مسلسل( الاختيار ٢ ) و (هجمه مرتده ) عملين خارج المنافسه تماماً او أي مقارنه وسط هذا الموسم الرمضاني لما تحتويه قصتهم علي حكايات وطنيه و قصص واقعيه عن أبطال مصر في مؤسساتها و أجهزتها المختلفه و تضحياتهم الدائمة للدفاع عن أمن و تراب هذا الوطن.

*(الاختيار ٢ )هو حاله خاصه فرضت نفسها و بقوه و بنجاح منقطع النظير و ذلك لأن الحدوته ببساطه هي حدوته مصريه خالصه من تضحيات و بطولات لأبطالنا و شهدائنا من الشرطه المصريه...هي توثيق لأحداث حقيقيه عايشناها في الواقع و تألمنا من مرارتها و ألم فقدان أبطالنا …فكان التجسيد الحقيقي المحترف لجرائم الجماعه الارهابيه ، و تصدي أبطالنا لهم و سقوط الضحايا الأبرياء تجسيد أدمى القلوب بروعه أداء أبطال العمل….أما عن نجوم العمل ، فليس جديد علي النجم كريم عبد العزيز أن يقوم بهذا الاداء بتلك الروعه و الحرفيه…و إتقانه ببراعه لدور ضابط الأمن الوطني….فكان السهل الممتنع ،البطل المميز و نجم مهما غاب يعود بقوه و بتفرد و باداء رائع منقطع النظير …..و عن احمد مكي فقد فاجأنا بأدائه المتفرد …فربما تعودنا عليه أكثر في الأدوار الكوميديه و لكنه قدم لنا مفاجأة من العيار الثقيل..فكان أدائه هاديء و موزون ، مرتب في انفعالاته ، حكيم في ردود فعله ، أتقن الدور و احترم المشاهد في طريقته و اسلوبه المميزين …أما عن انجي المقدم الجميله الهادئه فقد أبدعت في دورين مختلفين، في ( الاختيار ٢ ) و (هجمه مرتده ) فقدمت شخصيتين مختلفتين تماماً أظهرت لنا فيهما جدارتها و حرفيتها في تنوع الاداء مابين العملين ….و عن القدير ماجد الكدواني فلا كلام او تعليق علي أدائه الراقي المميز .

*أما مسلسل هجمه مرتده فلم يكن أبداً عملاً عادياً و مسلسلاً فحسب ، بل كان عملاً له قيمه خاصه لما عرضه لنا عن ابطال يعملون في صمت لحمايه مقدرات هذا الوطن الغالي و قد تميز و أبدع كل أبطال العمل دون استثناء فكان تحدياً لكل صناع العمل مروراً بكل أبطاله و مؤلفه المميز باهر دويدار و المخرج احمد علاء الديب الذين أبدعوا في نقل كل تفاصيل العمل للمشاهد بصوره ابداعيه مميزه …..أما عن أحمد عز فحدث و لاحرج ، العمق ف الاداء ، و الابهار في تقديم كل تفاصيل الشخصيه ، فقد نسج شخصيه سيف بهدوء و اتقان ليس له مثيل ، انجذبنا معه لحلقات العمل بخفه ظله إن تطلب المشهد و جديته العبقريه في المشاهد الاخري .

*و عن الأعمال الدراميه الاجتماعيه ، فمع تميز بعض الأعمال و لكن ما يلفت الأنظار هو تميز و تفرد مسلسلين مميزين هما (حرب اهليه ) و (ضد الكسر )…حيث قدمت لنا العدل جروب هديه الموسم الرمضاني هذا العام بعملين فيهما من التميز مالا يمكن إنكاره او المرور عليه مرور الكرام ….فدائماً المنتج جمال العدل يكون حريص علي تقديم أعماله بشكل مختلف و دراما تناسب الأسرة المصريه و قصص درامية متفرده و جديده لتكون مفاجأة للجمهور …فهذا الموسم الرمضاني قدم لنا الحصان الأسود لموسم مسلسلات هذا العام مسلسل (حرب أهلية ) ، مسلسل مميز بكل تفاصيله وقصته العبقرية وتجسيد أبطاله مثل المميز باسل خياط و الجميلة اروي جوده حتي الوجوه الشابه الصاعده مثل مايان السيد و جميله عوض ، فقد أبدع المخرج سامح عبد العزيز في اختيار الفنانين لادوارهم و في نسج الخط الدرامي بصوره مميزه ……أما الابداع في صورته المتكامله فجاء في عبقرية النجمه يسرا فهي كالعاده تبهرنا بتقديم شخصية مختلفه لها معالم خاصه و تفاصيل معقده و لكن قدمتها لنا بأدائها المحترف الرائع الراقي فهي عن حق ( غول تمثيل ) خبرتها و جمال شخصيتها الحقيقي يطغي علي أعمالها فيجعلها تقدم لنا نسيج متميز مختلف ناعم ، سلس ، مليء بالتفاصيل ، سهل قبوله عند المشاهد …فهي الراقيه صاحبه التاريخ المميز و هي ايقونه النجاح كل عام بأعمالها الرائعه مع العدل جروب.

و قدم لنا العدل ايضا مسلسل ( ضد الكسر ) الذي أبهرنا كل أبطاله و صناعه و قصته المختلفه فكان واحد من المسلسلات المميزة أيضًا لهذا العام….. وفي النهايه يكون مفتاح السر و النجاح و تقديم الأعمال المميزه هو العدل ….رمانة ميزان الدراما …و الرصانة في اختيار القصه المقدمه للجمهور و إحترامهم لعقل المشاهد في اختياراتهم ، حتي في اختيارهم لنجوم أعمالهم … فتعاونوا مع نجوم لهم بصماتهم في عالم الفن و تاريخهم و ايضا قدموا الكثير من الوجوه الصاعده المميزه …..سنوات الخبره الفنيه للعدل تجعل من أعمالهم الدراميه أعمالا متفرده …فيها نضجا في التناول الدرامي و حرفيه في تقديم الأعمال الدراميه بشكل محترم و راقي ليكون ضيفًا مميزًا علي العائلات المصريه و العربيه خلال الشهر الفضيل …..فكانت اطلالة العدل جروب هذا العام اطلالة مميزه ..محترفه ، فقدموا لنا أعمال تحترم عقل و زوق المشاهد فأحترمهم الجمهور و تابع أعمالهم بشغف ……فليس جديداً أو غريباً آن نشاهد تلك الأعمال المميزه ….فجمال العدل العصي علي أي فشل ، هو صانع الدراما المحترفه الراقيه والناجحة دائمآ ، التي نفتخر بها كمصريين و تعرض علي العديد من القنوات العربيه فى مختلف الدول أيضاً كل عام علي مدار سنوات لما لها من ثقل فني و اختيار دقيق و تفاصيل دقيقه لكل عمل ، فأصبح يشكل النجاح المصري العربي للدراما العربيه فهي الحاله الخاصه المتفردة من الدراما الناجحه و الخط الدرامي المميز و المختلف الذي ينتهجه العدل في اختياراته لأعماله الفنية .