اتولدت في السيدة زينب..مايان تتحدث عن طفولتها وفتى أحلامها

كشفت الفنانة مايان السيد عن سبب تسميتها، قائلة : والدي ووالدتي كانوا يرغبون في اسم غريب ومختلف، موضحة : مايان تعني نبع الماء الصافي".

وأضافت خلال حوارها على قناة "سي بي سي"، :عندي 3 أخوات بنات وأنا الكبيرة..وفيما يخص اختيار الأعمال أوضحت أنها لا تقبل أي عمل لا تقتنع به وبعد الاقتناع يمكن أن تأخذ نصائح بعض أصدقائها مثل المخرج بيتر ميمي وغيره.



وروت انها كانت تفضل رقصة "السويسي" عن باقي الرقصات الشعبية، مشددة على أنه في حال قيامها بتجسيد شخصية فنانة ستختار الفنانة الراحلة سعاد حسني.



وفيما يخص مواصفات فتي أحلامها، أوضحت أنها ترغب في أن ترتبط بشخص واثق في نفسه و طيب مع الأخرين ولديه العديد من الأحلام.



وأوضحت أنها ولدت في حي السيدة زينب بالقاهرة وكل ماهو منتشر حول ولادتها في أمريكا ليس له أي أساس من الصحة.



