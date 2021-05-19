طارق الشناوي: أعمال فنية حالية أفضل من "الزمن الجميل" .. فيديو

أكد الناقد الفني طارق الشناوي، أن هناك العديد من الأعمال الفنية الحالية أفضل من أعمال زمن الفن الجميل، ولكن لم تحظ بنفس الفرصة في العرض والوهج.

وأضاف الشناوي، في حوار مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر شاشة إم بي سي مصر، مساء اليوم الأربعاء، أن نجاح الفنانة أمينة خليل في «لية لأ»، و«خلي بالك من زيزي»، جزء كبير منه يرجع إلى جمهور المنصات الإلكترونية.

وفي السياق نفسه أشار الناقد الفني طارق الشناوي، إلى أن الزعيم عادل إمام سبب السعادة لكل من يفهم العربية على مدار 60 عاما ولا يزال يبهجنا، موضحا أن الزعيم استطاع أن يهضم الزمن وهذا سر استمراره في القمة.

وتابع الناقد الفني طارق الشناوي، أن هناك أكثر من مسلسل تحرر من الإطار التقليدي وفي مقدمتها مسلسل «خالي بالك من زيزي»، لافتا أن هذا الأمر كان سببا قويا لتحقيق نجاح في السباق الرمضاني العام الحالي 2021.