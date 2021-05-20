شاهد.. ظهور تويوتا تندرا 2022 ‪‪ استعداد لإطلاقها الرسمي

أعلنت شركة تويوتا، الرائدة في صناعة السيارات اليابانية في بيان صحفي لها عن إطلاق سيارتها الجديدة البيك اب، وأضافت أن مستقبل سيارات البيك أب سيكون مشرق مع تندرا 2022 الجديدة كلياً.

ولم تعلن شركة تويوتا عن الموعد الرسمي لإطلاق سيارتها الجديدة، لكنها قالت "ستأتي قريباً" ويقال أن سوف تقيم حدثاً إعلامياً ضخماً، حيث من المقرر انعقاده بالولايات المتحدة في مقرها خلال الشهر المقبل لعرض طرازات جديدة.

ومن المتوقع عدم الانتظار طويلاً حتى تكشف تويوتا عن جيلها الجديد، حيث يتواجد الجيل الحالي من تويوتا تندرا منذ عام 2007، حيث أن شوقت صانعة السيارات اليابانية العملاقة للجيل التالي من البيك اب.

وأصدرت شركة تويوتا صورة تشويقية للبيك اب الجديدة تظهر المصابيح المضاءة من سيارة موضوعة في الظلام، حيث تبدو الصورة التشويقية مماثلة تماماً للصور المسربة التي ظهرت في العام الماضي، حيث أظهرت الصورة شكل المصابيح الأمامية الجديدة كلياً مع مصد وشبك أكثر شراسة.

وتسعى شركة تويوتا لصناعة السيارات اليابانية أن تصبح إنتاج سياراتها ذات تصميم أكثر قوة وصلابة. حيث من المتوقع أن تتخلى السيارة عن محركها V8 سعة 5.7 لتر لصالح محرك V6 مزدوج التوربو، ومحتمل أن تحصل على نسخة هجينة لمنافسة فورد اف 150.