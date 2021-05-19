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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي يدعو روسيا إلى التعاون.. ولافروف يرد

بلينكن ولافروف
بلينكن ولافروف

دعا وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، روسيا إلى التعاون مع واشنطن من أجل جعل العالم مكانا أكثر أمنا.

وحذر وزير الخارجية الأمريكي، خلال لقاء نظيره الروسي، سيرجي لافروف، روسيا من الرد في حال إقدامها على أي اعتداء، مؤكدا على جاهزية واشنطن لإجراء أي حوار مع روسيا.

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ومن جانبه قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف إن المباحثات مع نظيره الأمريكي مهمة للغاية لتحديد مستقبل العلاقات بين البلدين.

وأضاف لافروف: "نختلف كثيرا في تقديراتنا للأوضاع على الساحة الدولية، وموقفنا بسيط ونحن مستعدون لبحث نزيه لكل القضايا دون استثناء".

وتابع: "قوانين الدبلوماسية تنص على مبدأ الرد بالمثل على الإجراءات غير الودية"، قائلا: "مستعدون لإزالة العقبات العالقة مع الولايات المتحدة بشأن عمل البعثات الدبلوماسية في البلدين".

وزير الخارجية الروسي وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن العلاقات الروسية الأمريكية واشنطن

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