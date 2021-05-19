45 ألف تابلت.. التعليم تكشف تفاصيل رقمنة مدارس قنا

قال صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا، تعليقا على تنفيذ مشروع البنية التحتية الرقمية للتطوير الشامل للمنظومة التعليمية، إنه بناء على توجيهات وزير التعليم ومحافظ قنا اتجهت قنا للتحول الرقمي فيما يتعلق بالمستوى الإداري والتعليمي وتم ميكنة العمل داخل شؤون الطلاب .

وأضاف صبري خالد في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" تم دمج التكنولوجيا في التعليم وتم المزج بين التعليم التقليدي والتعليم عن بعد ".

وتابع صبري خالد :" تم إنشاء ستوديو لبث البرامج التعليمية للطلاب وتم تجهيز المدارس الثانوية بالبنية التكنولوجية".

واكمل صبري خالد :" تم تزويد المدارس والفصول بالسبورة التفاعلية داخل كل فصل واتصال بالانترنت وتم تسليم 45 ألف تابلت للطلاب".

وتابع صبري خالد :" تم تشكيل غرفة عمليات من اليوم تحت متابعة وزارة التربية والتعليم ومحافظ قنا لمتابعة سير عملية تطوير البنية التكنولوجية داخل منظومة التعليم".