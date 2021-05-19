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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: مصر السند للشعب الفلسطيني وتسطر ملحمة تاريخية في الدفاع عن حقوقه المشروعة

عالم مصر
عالم مصر

قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، أن مصر ستظل قلب العروبة النابض، والسند للشعب الفلسطينى، والمدافع الأول عن حقوقه المشروعة عبر التاريخ، وحقه فى تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة  وعاصمتها القدس الشرقية.


وأضافت أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، مع قيام الشركات المصرية فى عمليات الإعمار تأكيد على أن القضية الفلسطينية وتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطينى، هى فى ص

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دارة  اهتمام  القيادة السياسية والدبلوماسية المصرية، على كافة المستويات الإقليمية والدولية.


وأكدت أن الشعب المصرى يسطر الآن ملحمة تاريخية لا تقل عن ملحمة التضحية بآلاف الشهداء للدفاع عن القضية الفلسطينية، حيث تتوافد الشاحنات المحملة بالسلع الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية، والوقود لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطينى، فضلا عن اصطفاف سيارات الإسعاف لنقل المصابين الفلسطينيين للعلاج فى المستشفيات المصرية، وإقبال كبير على حملات التبرع بالدم لإنقاذ المصابين الفلسطينيين.


وأشارت إلى أن العالم يكيل بمكيالين، بعدما فشل مجلس الأمن للمرة الثالثة فى اتخاذ قرار بوقف إطلاق النار، ووقف العدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى، مؤكدة أن مصر هى الدولة الوحيد التى تبذل جهودا حثيثة لوقف إطلاق النار، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطينى.

الرئيس عبد الفتاح السيسي دولار النائبة أمل سلامة الدبلوماسية المصرية القيادة السياسية الشعب المصري المستلزمات الطبية

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