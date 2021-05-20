بحضور المحلق الثقافي المصري السابق في بريطانيا جامعة حلوان تقيم دورة تدريبية

أقام مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان، برنامج تدريبي بعنوان « بنوك الأسئلة والاختبارات الالكترونية»، لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث .

وحاضر فى ورشة التدريب الدكتورة رشا شرف الأستاذ الدكتور بقسم أصول التربية بكلية التربية جامعة حلوان والملحق الثقافي المصري السابق في المملكة المتحدة وأيرلندا ، مدير سابق لوحدة التخطيط الاستراتيجي ، وزارة التعليم العالي .



ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان، مجموعة من البرامج التدريبية خلال شهر مايو 2021، التي تهدف إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

أكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان أن عقد هذه الورش يأتى تأكيدا على الدور الحيوي والهام الذي تقوم به الجامعة فى النهوض بالبحث العلمي ومخرجاته، والعمل على تحفيز وتمكين مقومات التميز في البحث العلمى حتى توفر مخرجاته حلولاً واقعية للمشاكل التي يواجهها المجتمع.



تهدف برامج المركز إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.

واقيمت الورشة التدريبية بنظام اونلاين فى يومي الأحد والاثنين الموافقين ٩-١٠/ ٥/ ٢٠٢١ عبر تطبيق "zoom" للحد من التجمعات فى سبيل خطة الجامعة فى مواجهة فيروس كورونا والحد من إنتشار الفيروس .

اقرا ايضا:

في 10 مدارس عامة فقط .. توضيح مهم من وزير التعليم لـ قرار تدريس اللغة الصينية بالمدارس

أعلنت جامعة حلوان عن انتهت فعاليات مسابقة المهرجان الختامي للأسر الطلابية للعام الجامعي2020/2021 على مستوى كليات جامعة حلوان، والذى أقيم تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و نظمتها إدارة الأسر الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

ٱقيمت المسابقة وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وشهدت المسابقة منافسة قوية بين الطلاب في جو يسوده الروح الرياضية والود والاحترام المتبادل بين الجميع وتقارب مستويات الطلاب بشكل ملحوظ.



188098412_340303047519478_8114864509643276294_n

188476691_340303080852808_1637205502021983411_n

188492371_340302917519491_3890108383809685007_n

189025124_340302854186164_2755326811725640997_n

189025124_340303014186148_3340561120612898722_n