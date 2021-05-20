عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بحضور المحلق الثقافي المصري السابق في بريطانيا جامعة حلوان تقيم دورة تدريبية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أقام مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان، برنامج تدريبي بعنوان « بنوك الأسئلة والاختبارات الالكترونية»، لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث .

 

وحاضر فى ورشة التدريب الدكتورة رشا شرف الأستاذ الدكتور بقسم أصول التربية بكلية التربية جامعة حلوان والملحق الثقافي المصري السابق في المملكة المتحدة وأيرلندا ، مدير سابق لوحدة التخطيط الاستراتيجي ، وزارة التعليم العالي .


ينظم  مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان، مجموعة من البرامج التدريبية خلال شهر مايو 2021، التي تهدف إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

أكاديمة الشروق تكشف عن مواعيد انتهاء المحاضرات ونظام الحضور بـ الترم الثاني

أكاديمية الشروق: امتحانات نهاية العام 19 يونيو

أكاديمية الشروق تبدأ امتحانات الميدتيرم وسط إجراءات احترازية

جامعة حلوان تعلن عن نتائج مهرجان الأسر الطلابية

جامعة حلوان امتحانات الميد ترم تعقد هذا الأسبوع بإجراءات احترازية.. وعلوم حلوان تكشف عن مواعيد إقامة امتحانات نهاية العام.. وتقديم الالتماسات على النتيجة إلكترونيا لمنع التكدس

خدمة اجتماعية حلوان تعيد فتح منافذ بيع الكتب.. تفاصيل

وفاة عميد دار علوم الأسبق ليلحق بنجله بعد أسبوعين.. تقدير وتكريم .. رئيس جامعة حلوان يسلم هدية السيسي لأسرة شهيد من القطاع الطبي.. الجامعات تعلن موقفها من الميد تيرم

خدمة إجتماعية حلوان تبدأ استقبال التظلمات على النتيجة إلكترونيا

هندسة المطرية تعلن نتيجة الفصل الأول من خلال هذا الرابط

أكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان  أن عقد هذه الورش يأتى  تأكيدا على الدور الحيوي والهام الذي تقوم به الجامعة فى النهوض بالبحث العلمي ومخرجاته، والعمل على تحفيز وتمكين مقومات التميز في البحث العلمى حتى  توفر  مخرجاته حلولاً واقعية للمشاكل التي يواجهها المجتمع.


تهدف برامج المركز إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.

 

واقيمت الورشة التدريبية بنظام اونلاين  فى يومي الأحد والاثنين الموافقين ٩-١٠/ ٥/ ٢٠٢١  عبر تطبيق "zoom" للحد من التجمعات فى سبيل خطة الجامعة فى مواجهة فيروس كورونا والحد من إنتشار الفيروس . 

اقرا ايضا: 

في 10 مدارس عامة فقط .. توضيح مهم من وزير التعليم لـ قرار تدريس اللغة الصينية بالمدارس

أعلنت جامعة حلوان عن انتهت فعاليات مسابقة المهرجان الختامي للأسر الطلابية للعام الجامعي2020/2021 على مستوى كليات جامعة حلوان، والذى أقيم تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة  الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و نظمتها إدارة الأسر الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

 

ٱقيمت المسابقة وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وشهدت المسابقة  منافسة قوية بين الطلاب في جو يسوده الروح الرياضية والود والاحترام المتبادل بين الجميع وتقارب مستويات الطلاب بشكل ملحوظ.
 

188098412_340303047519478_8114864509643276294_n
188098412_340303047519478_8114864509643276294_n
188476691_340303080852808_1637205502021983411_n
188476691_340303080852808_1637205502021983411_n
188492371_340302917519491_3890108383809685007_n
188492371_340302917519491_3890108383809685007_n
189025124_340302854186164_2755326811725640997_n
189025124_340302854186164_2755326811725640997_n
189025124_340303014186148_3340561120612898722_n
189025124_340303014186148_3340561120612898722_n
189112714_340302934186156_3566916255318492727_n
189112714_340302934186156_3566916255318492727_n
برنامج تدريبي مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ورشة التدريب الملحق الثقافي المصري السابق في المملكة المتحدة وأيرلندا بنوك الأسئلة والاختبارات الالكترونية اخبار التعليم

ترشيحاتنا

هنا فلسطين | مستشار الأمن القومي الأمريكي يتواصل مع مصر لخفض التصعيد.. وإعلام عبري يتوقع موعد إنهاء عدوان إسرائيل على غزة

لو انت مسافر.. أفضل طرق رفع سيارتك بشكل آمن لمدة طويلة

مستشار الرئيس: ندرس جرعة ثالثة للتطعيم ضد فيروس كورونا تحسبا لهذا الأمر

9 معلومات عن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.. تعرف عليها

ألمانيا تمنع انتخابات الرئاسة السورية على أراضيها

خوفا من كورونا.. اليابانيون يعارضون تنظيم الألعاب الأولمبية في الصيف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كواليس تقديم لجنة الزمالك استقالتها بسبب لافتات مرتضي منصور

اجتماع مرتقب.. أحمد موسى يفجر مفاجأة بشأن سد النهضة |فيديو

خلال ساعات.. قرارات حكومية جديدة لمواجهة فيروس كورونا

وفاة ابنة المحامى فريد الديب بسبب إصابتها بفيروس كورونا

الحكومة: السماح بالحضور لطلاب المدارس الدولية حتى نهاية هذا الشهر فقط

محمد صلاح: فاروق جعفر ''خرب'' نادي الزمالك

"مكافحة كورونا"تكشف تطورات في الحالة الصحية لـ سمير غانم ودلال عبد العزيز

الوضع سيئ.. مصدر طبي يكشف تطورات حالة سمير غانم ودلال عبد العزيز|خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توافر قطع الغيار وسهولة البيع.. أكثر 5 سيارات اعتمادية في مصر.. صور

لماذا أطلقت كيا غاية وهوية لعلامتها التجارية الجديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا.. أصل الحكاية

سوزوكي بالينو 2021 في مصر بعد غياب 26 عام .. صور

ماذنبهم؟.. رعب الأطفال داخل المنازل في غزة.. مقاطع فيديو مؤلمة من خلف الكواليس

فيديو

فيديوجراف.. فرجاني ساسي يشترط 127 ألف جنيه يوميا للبقاء في الزمالك

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

المزيد

ساحة رأي

دينا يحيي تكتب: دراما رمضان ورمانة الميزان

عبد المعطى أحمد يكتب: العيد الذى لم نحتفل به!

أحمد شيخو يكتب: الصراع «العربي - الإسرائيلي» بين الهيمنة العالمية والديمقراطية

د. هبة جمال الدين تكتب: عام مضى على صلاة الأخوة الإنسانية المزعومة

ريهام الزيني تكتب: في العيد ملل .. فما الخلل ؟!

عادل مبروك يكتب: جزاء الصابرين «2»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التنافس الروسى الأمريكى على السودان

مديحة عاشور

ثلاثى النجاح: يسرا وجمال العدل وسامح عبد العزيز

مني أحمد

عربية يا أرض فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ