أخبار التوك شو: أحمد موسى يفجر مفاجأة بشأن سد النهضة.. ومستشار السيسي يكشف أخر تطورات حالة سمير غانم

أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، عددا من القضايا والموضوعات، نرصدها لكم خلال التقرير التالي:



اجتماع مرتقب.. أحمد موسى يفجر مفاجأة بشأن سد النهضة |فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك اجتماع مرتقب سيعقد بين مصر و السودان وإثيوبيا لبحث قضية سد النهضة، برعاية الاتحاد الإفريقي.

وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن هناك تدخلات كبيرة من الولايات المتحدة وفرنسا من أجل التوصل لاتفاق وحلول لهذه الأزمة.



"الصحة" توجه رسالة مهمة لـ متلقي التطعيم ضد كورونا.. وتبشّر الفئات المستحقة

قالت نهي عاصم مستشار وزيرة الصحة للأبحاث وعضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن خلال الفترة المقبلة سيكون هنالك فرصة لتلقي عدد أكبر من المواطنين للقاح، وأكدت اننا الآن لدينا أكثر من 400 مركز مؤهلة لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا.

وأضافت نهي عاصم خلال لقائها في برنامج " الحياة اليوم " المذاع علي قناة " الحياة "، أن خلال التسجيل علي الموقع الالكتروني لتلقي لقاح كورونا يتم الرد علي من قام بالتسجيل في أسرع وقت وأكدت أن المواطن لن يكون محميًا تماما إلا إذا تناول جرعتين من اللقاح وليس جرعة واحدة.

أول تعليق من أحمد موسى على استقالة اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك أخبار حول استقالة اللجنة المؤقتة التى تدير نادى الزمالك.



وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الأخبار منتشرة ولكن لا يوجد أى تأكيد لها.



وزارة الصحة تكشف سبب زيادة إصابات كورونا ..فيديو

قالت نهي عاصم مستشار وزيرة الصحة للأبحاث وعضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا ، أننا الان في منتصف موجة فيروس كورونا الثالثة ولم نكن نتمنى ان ترتفع اعداد الإصابات الي هذا الحد ولكن هذا كان مرهون علي وعي المواطنين .

وأضافت نهي عاصم خلال لقائها في برنامج " الحياه اليوم " المذاع علي قناه " الحياه " ، أننا مازال امامنا وقت حتي يأخذ اللقاح مكانة الطبيعي وتتكون ما تسمي بمناعة القطيع لدي الجميع نتيجة تلقيحهم وأكدت ان هناك تفاوت في اعداد إصابات فيروس كورونا من محافظة الي محافظة اخري وهذا حدث خلال الموجات الثلاثة .

"خطة البرلمان"تكشف حقيقة رفع الحد الأدنى للأجور للقطاعين العام والخاص..فيديو

قال النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة وافقت علي رفع الحد الأدنى للأجور بدءا من شهر يوليو القادم وهذه خطوة مهمة لرفع مستوي معيشة الشعب المصري .

وأضاف مصطفي سالم خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياه اليوم المذاع علي قناه الحياه ، أن رفع الحد الأدنى للأجور جاء نتيجة الإصلاح الاقتصادي الذى قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي وهذا أيضا انقذ البلد من الإفلاس خصوصا في ظل انتشار جائحة كورونا .

عدم الوصول لاتفاق يسبب مشكلة لجميع الأطراف .. وزير الري يكشف تأثير الملء الثاني لسد النهضة

كشف الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، تأثير الملء الثاني لـ سد النهضة على حصة مصر من مياه النيل.

وأضاف «عبد العاطي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» أن ملء سد النهضة الأثيوبي يعتبر صدمة من الصدمات وقد يسبب إلى جفاف في حالة التخزين الخطأ.

الأرصاد تكشف حالة الجو خلال الأيام المقبلة

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك استقرار فى الأحوال الجوية، ولن يكون هناك ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسي، أن درجات الحرارة ستتراوح بين 29 لـ 30 درجة خلال ساعات النهار، و فى الليل بين 18 لـ 19.

عضو مستقيل يعلق على أزمة النادي: محدش اتبرع لـ الزمالك بـ كيلو برتقال.. فيديو

رد الكابتن إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية لنادي الزمالك، على سؤال : “ هل هناك أحد من محبي نادى الزمالك قاموا بالتبرع لـ النادى بسبب الظروف التى يمر بها” وقال إنه لا يوجد شخص بالتبرع بـ جنيه للنادي، وفى لقة طريفة قال “ محدش اتبرع لـ الزمالك بـ كيلو برتقال” .

وكشف إنه بالفعل هناك استقالة اللجنة المؤقتة التى تدير نادى الزمالك.

مستشار السيسي يكشف أخر تطورات حالة سمير غانم

رد الدكتور عوض تاج الدين مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي للشئون الصحية، على سؤال بشأن تطورات الحالة الصحية للفنان الكبير سمير غانم، المصاب بفيروس كورونا المستجد.



وقال تاج الدين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر شاشة إم بي سي مصر، مساء اليوم الأربعاء، إن حالة سمير غانم يتم متابعتها بشكل دائم، متمنيا الشفاء العاجل له وكل المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وزارة الكهرباء تحسم الجدل حول حقيقة ارتفاع شرائح أسعار الكهرباء ..فيديو

قال الدكتور أيمن حمزة متحدث وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، إن العدادات الإلكترونية الجديدة يظهر حولها العديد من الشائعات بسبب المعلومات المغلوطة مثل تغير أسعار الكهرباء من مكان الي آخر وهذا غير صحيح .

وأضاف ايمن حمزة خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دي ام سي المذاع علي قناه دي ام سي ، أن أسعار الكهرباء تم الإعلان عنها في شهر 6 لسنة 2020 وتم توضيح أسعار جميع الشرائح حسب استخدامهم من قبل وزير الكهرباء مؤكدا ان الأسعار المطبقة مازالت سارية .