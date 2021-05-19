مستشار الرئيس للشئون الصحية يكشف الحالة الفعلية لأعداد مصابي كورونا

رد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي للشئون الصحية، على سؤال بشأن الحالة الفعلية لأعداد مصابي كورونا في مصر، قائلا «لسه في حالات والاحتراز مطلوب».



وقال تاج الدين، في مداخلة هاتفية بالإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر شاشة إم بي سي مصر، مساء اليوم الأربعاء، إننا قبل العيد كنا بصدد الدخول في مرحلة حرجة فيما يخص جائحة كورونا في مصر، مضيفا أنه كان هناك إقبال كبير على المستشفيات والحالات الحرجة ارتفعت بشكل مقلق.

وأضاف مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي للشئون الصحية، أن تطبيق قرارات الحكومة الجديدة ومواعيد الإغلاق الجديدة ساهم في انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وتابع مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي للشئون الصحية، أن الوضع قبل العيد كان حرجا بسبب زيادة أعداد الإصابات بكورونا، وكان لابد من اتخاذ إجراءات احترازية شديدة، لافتا إلى أنه بعد دراسة الموقف؛ اتخذ قرارا بتمديد الإجراءات الاحترازية.

وأوضح تاج الدين، أن الحالات الإيجابية بكورونا تراجعت، وانخفضت خاصة لمن يحاجون لمستشفى، لافتا إلى أن تمديد الإجراءات الاحترازية مطلوب للاستقرار.