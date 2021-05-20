الري: مصر جاهزة بالبنية التحتية لموارد المياه حال الملء الثاني.. أحمد موسى يفجر مفاجأة بشأن سد النهضة.. الأرصاد تزف بشرى حول تراجع درجات الحرارة.. استقالة اللجنة المؤقتة لـ الزمالك

نشر موقع “صدى البلد"، مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة ومنها:

اجتماع مرتقب.. أحمد موسى يفجر مفاجأة بشأن سد النهضة |فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك اجتماع مرتقب سيعقد بين مصر و السودان وإثيوبيا لبحث قضية سد النهضة، برعاية الاتحاد الإفريقي.



وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن هناك تدخلات كبيرة من الولايات المتحدة وفرنسا من أجل التوصل لاتفاق وحلول لهذه الأزمة.

وزير الري:مصر جاهزة بالبنية التحتية لموارد المياه حال الملء الثاني لسد النهضة

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري ، إن الملء الثاني لسد النهضة سيؤثر بشكل كبير علي مصر والسودان، خاصة إذا كانت هناك فترات جفاف، لافتا أن عملية الملء ستؤثر علي السودان بشكل أكبر.

وأضاف عبد العاطي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دي ام سي " المذاع علي قناه " دي ام سي " ، أن مصر خلال السنوات الماضية قامت بعمل عدة إجراءات حتي لا يؤثر عليها ملء السد وبالتالي قمنا بتخفيض الزراعات التي تحتاج الى كميات كبيرة من المياه.

الأرصاد تزف بشرى سارة حول تراجع درجات الحرارة .. فيديو

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك استقرار فى الأحوال الجوية، ولن يكون هناك ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسي، أن درجات الحرارة ستتراوح بين 29 لـ 30 درجة خلال ساعات النهار، و فى الليل بين 18 لـ 19.

النادي مديون بـ 1.3 مليار جنيه.. استقالة اللجنة المؤقتة لـ الزمالك .. فيديو

قال الكابتن إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية لنادي الزمالك، إنه بالفعل هناك استقالة للجنة المؤقتة التى تدير نادى الزمالك.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسي، أن اللجنة الثلاثية بالزمالك تقدمت باستقالتها لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

مستشار السيسي يكشف آخر تطورات حالة سمير غانم

رد الدكتور عوض تاج الدين مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي للشئون الصحية، على سؤال بشأن تطورات الحالة الصحية للفنان الكبير سمير غانم، المصاب بفيروس كورونا المستجد.



وقال تاج الدين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر شاشة إم بي سي مصر، مساء اليوم الأربعاء، إن حالة سمير غانم يتم متابعتها بشكل دائم، متمنيا الشفاء العاجل له وكل المصابين بفيروس كورونا المستجد.

لجنة مفاوضات سد النهضة: مصر اتخذت هذه الإجراءات للتعامل مع الملء الثاني..فيديو

قال الدكتور علاء الظواهري عضو اللجنة الفنية لمفاوضات سد النهضة، إن مصر من خلال وزارة الري اتخذت مجموعة من الإجراءات لتخزين كميات أكبر من المياه للتعامل مع الملء الثاني لسد النهضة.

وأضاف الظواهري خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن الملء الثانى ستستطيع مصر أن تتعامل معه دون وجود أضرار مشيرا إلى أنه سيكون هناك مخزون في السد العالي



الصحة: أكثر من 3.5 مليون مواطن سجلوا على موقع تلقي لقاح كورونا.. فيديو

قالت نهي عاصم، مستشار وزيرة الصحة للأبحاث، وعضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن هناك أكثر من 3 ملايين ونصف المليون مواطن سجلوا لتلقي لقاح كورونا، وفي آخر شهر مايو الجاري وأول يونيو المقبل سيتم اتخاذ إجراءات بشأن استيراد اللقاحات وتصنيعها في مصر.

وأضافت نهي عاصم، خلال لقائها في برنامج " الحياه اليوم " المذاع على قناة "الحياة"، أنه خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي لقاح كورونا؛ يتم الرد على من قام بالتسجيل في أسرع وقت، مؤكدة أن المواطن لن يكون محميا تماما إلا إذا تناول جرعتين من اللقاح، وليس جرعة واحدة.



الأوقاف تكشف عن دورها في نشر صحيح الدين وتفكيك الفكر المتطرف

قال أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، تعليقا على فتح أكاديمية الأوقاف الدولية باب التدريب عن بعد للراغبين من مختلف دول العالم، إن هذه الخطوة تأتي في سياق استراتيجية وزارة الاوقاف لتصحيح المفاهيم الخاطئة ونشر صحيح الدين وتفكيك الفكر المتطرف .

وأضاف أيمن أبو عمر في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الاولى الفضائية "، :" استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كانت وسيلة الجماعات المنحرفة لغسل عقول الشباب ".



الجمارك: تغطية 95% من موانئ مصر.. وتخلصنا من البضائع الممنوعة والمهربة

قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك إن هناك طفرة كبيرة حدثت بمصلحة الجمارك وذلك بناء على تعليمات القيادة السياسية والتي أولت لقطاع الجمارك أهمية خاصة.

وأضاف غتوري خلال تصريحات له عبر فضائية إكسترا نيوز، قمنا بتغطية 95% من موانئ مصر من القاهرة وبورسعيد شرق وغرب والإسكندرية والدخيلة وبور توفيق.

السياحة والآثار: أكثر من مليون سائح تواجدوا في مصر ..فيديو

قالت دكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والأثار إن مصر بشهادة العديد من وكالات الأنباء العالمية والخبراء السياحيين يشهدون لنا بالجدارة في إدارة ملف كورونا وكيف تعاملت الدولة المصرية معه.



وأضافت شلبي خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن الغلق التدريجى للمنشآت السياحية والاهتمام بالسياحيين والعاملين بالقطاع جعلنا نصل إلى أكثر من مليون سائح في مصر فى المحافظات الساحلية السياحية.