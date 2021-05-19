مدير مدرسة ينشر أسماء طلبة لم يسددوا المصروفات|ائتلاف أولياء أمور مصر: تشهير

قالت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، تعليقا على إحالة مدير مدرسة للتحقيق لقيامه بنشر أسماء طلبة لم يسددوا المصروفات على فيسبوك، إن ما قام به مدير المدرسة تشهير بالطلاب وأولياء الأمور.

وأضافت داليا الحزاوي في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" نحن في ظروف صعبة في ظل جائحة كورونا، وما قام به مدير المدرسة سلوك غير تربوي ولا توجد رحمة لديه".

وتابع داليا الحزاوي :" مدير المدرسة مصر على التشهير بالطلاب، ويرد بأسلوب لا يليق على أولياء الأمور ".

وأكملت داليا الحزاوي:" اشكر وزارة التربية والتعليم على التحرك السريع وإحالة مدير المدرسة للتحقيق الفوري ".