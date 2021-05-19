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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح : كثرة تغيير مجالس الإدارات يهدم استقرار الزمالك وأخشى تكرار سيناريو 2005

شعار الزمالك
شعار الزمالك

 

أكد محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق أن كثرة تغيير مجالس الإدارات يهدم استقرار الأوضاع داخل النادي خاصةً في ظل تربع الفريق على قمة جدول الدوري العام واحتياجه للمزيد من الاستقرار للمحافظة على حظوظه في حسم اللقب .

وأضاف صلاح في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' :  أخشى على الزمالك من تكرار سيناريو 2005 ، حينما تناوب على إدارة النادي أكثر من مجلس إدارة ، وهو ما أحدث هزة كبيرة داخل صفوف فريق الكرة ، وقدم الزمالك موسماً كارثياً وتواجد في المركز السادس في جدول الدوري العام وخرج من كافة البطولات التي شارك فيها .

واختتم صلاح : أتمنى أن تكون اللجنة الجديدة المعينة لإدارة الزمالك على قدر المسئولية الكبيرة التي تقع على عاتقهم خلال الفترة المقبلة ما بين تجديد عقود بعض نجوم الفريق التي أوشكت على الانتهاء ، و استقرار الجهاز الفني للفريق ، بالإضافة إلى الإهتمام بالألعاب الأخرى .

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لم يقم بإبلاغ اللجنة المعينة حتى هذه اللحظة عن رحيلهم.

وأضاف المصدر أنه يوجد حاليا جلسة تجمع المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك وإبراهيم عبدالله عضو اللجنة التنفيذية بوزير للشباب والرياضة لإبلاغهم بالقرار .

وأشار المصدر إلى أن اللواء عماد عبد العزيز رئيس نادي الزمالك متواجد حتى الآن بمكتبه بصحبة بعض أعضاء الجمعية العمومية الذين ينون الترشح في انتخابات النادي المقبلة .

وأكد مصدر مطلع بووزارة الشباب والرياضة أنه سيتم الإعلان عن اللجنة الجديدة غدا الخميس والإعلان عن الأسماء الجديدة .

وأكد المصدر أن اللجنة قدمت استقالتها لوزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي ووضع الكرة في ملعبه لحسم الموقف بشكل نهائي سواء بقبولها أو تجديد الثقة خلال الجلسة المنعقدة حاليا بين المستشار هشام ابراهيم ووزير الرياضة.

وأشار المصدر أن هناك خلاف داخل اللجنة الحالية التي تدير الزمالك بسبب لافتات مرتضى منصور رئيس النادي السابق.

وشدد المصدر على أن أعضاء اللجنة يرغبون في إزالة اللافتات لكن اللواء عماد عبد العزيز رئيس اللجنة يرفض الأمر ويرى بأن الأفضل بقاء الوضع على ما هو عليه.

ويعقد وزير الرياضة جلسة خلال الساعات الجارية مع بعض أعضاء اللجنة المؤقتة التي تدير الزمالك لحسم الأمر.

 

محمد صلاح الزمالك

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