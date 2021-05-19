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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيلا يعلن قائمته لمواجهة حرس الحدود في دوري المظاليم

فريق بيلا
فريق بيلا

أعلن الجهاز الفني لنادي بيلا، قائمة الفريق، لمواجهة حرس الحدود، في إطار مباريات الأسبوع الثاني والعشرين من الدوري المصري الممتاز "ب"، والتي تقام غدًا الخميس، على إستاد سخا الرياضي، في تمام الرابعة عصرًا.

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وتضم القائمة، كلاً من، محمد وهدان، محمد رضا "ديدا"، ومصطفى إبراهيم، ومحمود جمال، ومصطفى إبراهيم، رضا شحاتة، ومصطفى سعد، وإبراهيم فرنسا، ويوسف أسعد، وعلاء عبد العزيز، وفتوح المتولي، ومصطفى الحلو، وعادل ربيع، وأمير أيمن، وموري بانجورا، وأمير إسماعيل، ومحمد عزازي، وحسين أنور "زيكا"، وجميل إبراهيم "كمونة"، ومحمد أشرف، وداني عبد الرازق، وشهاب ناصف.


ويدخل حرس الحدود، اللقاء، وفي جعبته 42 نقطة، محتلاً بها المركز الثاني، وينافس على صدارة المجموعة للتأهل إلى دوري الأضواء والشهرة، بينما يصارع بيلا شبح الهبوط بعد احتلاله المركز قبل الأخير بمجموعة "بحري والإسكندرية"، برصيد 15 نقطة فقط.

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