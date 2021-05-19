مطار سفنكس الدولي يستقبل الطيار الياباني شينجي مايدا "حديث العالم"

استقبل مطار سفنكس الدولي اليوم الطيار "شينجي مايدا" الياباني الجنسية الذى فقد عينه اليمني بسبب تعرضه لحادث سيارة، لكنه أصر على استكمال دراسته في الطيران، وحصل على رخصة الطيران من جامعة أريزونا بالولايات المتحدة.

وقرر "شينجى" أن يجوب أنحاء العالم بطائرته في مهمة شاقة تستغرق شهرين؛ لكي يبعث رسالة للعالم بضرورة التمسك بالحلم مهما كانت الصعاب وذلك تحت شعار "تحدى الصعاب".

وذكرت وزارة الطيران المدني - في بيان مساء اليوم الأربعاء أن إدارة مطار سفنكس الدولي استقبلت شينجي مايدا قادما من أثينا، حيث وجه وزير الطيران المدني الطيار محمد منار بتقديم التسهيلات والتراخيص اللازمة للطيار الياباني، وإنهاء إجراءاته بسهولة ويسر، وسوف يقوم شينجى بزيارة أهم المدن السياحية والأثرية بمصر، وهي الجونة وأسوان ثم يستكمل رحلته إلى السودان.

جدير بالذكر أن رحلة شينجي بدأت من الولايات المتحدة مروراً بكندا وأيسلندا وفرنسا والنرويج واليونان والإمارات المتحدة والهند وتايلاند والفلبين، وستستغرق هذه الرحلة حوالي 130 ساعة، على أن يعود للولايات المتحدة مرة أخرى مطلع يوليو القادم.

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