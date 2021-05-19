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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

واتساب يغير إعدادات خصوصية المجموعات بشكل افتراضي.. إليك الخطوات

واتساب
واتساب

انتشر تحذير جديد عاجل بخصوص “واتساب” على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الـ 24 ساعة الماضية، يحث مستخدمي تطبيق التراسل الشهير WhatsApp، على التحقق من إعدادات الخصوصية الخاصة بالدردشات الجماعية، بعد وصول تحديث سري لنظام المراسلة الاجتماعية مؤخرا، إليك ما هي حقيقة هذا التحذير الأخير؟.

ذكرت صحيفة "فوربس"، أن وسائل التواصل الاجتماعي اشتعلت بمجموعة من الرسائل التحذيرية، التي تشير إلى أن النظام الأساسي بتطبيق "واتساب"، قد أجرى، وبشكل مفاجئ، تحديثا لإعدادات خصوصية المجموعات على المنصة، بعد أيام فقط من تحديثه المثير للجدل لتسهيل مشاركة البيانات مع موقع شركته الأم "فيس بوك"، والتي يحتاج المستخدمون إلى تغييرها بشكل عاجل.

 

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تغيير إعدادات الخصوصية للمجموعات

في شهر مايو 2021، أعلن "واتساب" عبر صفحة الدعم الخاصة به، بتغيير إعدادات المجموعة لتشمل "الجميع" بصورة افتراضية، حيث يتيح التحديث الجديد، لأي من المشتركين في المجموعة تغيير المعلومات الخاصة بها، بما في ذلك: اسم المجموعة أو أيقونتها أو وصفها.

ولكن يقتصر تفعيل تغيير إعدادات الخصوصية الجديدة للمجموعات على مشرفيها فقط، بحيث كانت إعدادات "واتساب" لا يُسمح إلا للمشرفين فقط بتعديل معلومات المجموعة أو إرسال الرسائل إليها في السابق.

كيفية تغيير إعدادات مجموعات واتساب الافتراضية

من السهل تغيير إعدادات مجموعة "واتساب" الخاصة بك، وتفعيل خيار الجميع إلى جهات الاتصال الخاصة بك فقط، باستخدام الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: افتح تطبيق واتساب على هاتفك.

الخطوة الثانية: انقر على خيار الإعدادات Settings، الخاصة بالتطبيق من القائمة المنسدلة التي تظهر فور النقر على الثلاث نقاط الأفقية أعلى يسار الشاشة الرئيسية لواتساب.

الخطوة الثالثة: من صفحة الإعدادات الرئيسية انقر على خيار الحساب Accounts.

الخطوة الرابعة: ابحث عن خيار المجموعات Groups، بعد النقر على خيار الخصوصية Privacy.

الخطوة الخامسة: قم بتغيير إعدادات المجموعات من الجميع Everyone، إلى جهات الاتصال الخاصة بي فقط.

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