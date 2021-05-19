لجراحة تدبيس المعدة.. ضبط مستلزمات طبية مهربة مع راكب فى مطار القاهرة

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكب تهريب كمية كبيرة من الأدوات والمستلزمات والأجهزة الطبية، على متن الطائرة القادمة من دبي.



أثناء إنهاء إلاجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبي استوقف تامر عادل أحمد رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حيازته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية.



قام أحمد عاطف عبد الحميد مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 بمناظرة جواز سفر الراكب والذي تبين أنه كثير السفر في فترات متقاربة كما أنه حاول الخروج بحقائبه دون تفتيش رغم طلب وضع حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة وبعد وضعها تلاحظ لكل من عمرو عبد المجيد غزال مأمور الجمرك ومحمد موافي رئيس القسم وجود اشياء متماثلة وعالية الكثافة.

قام رأفت وهيب عازر مدير الجمرك بتكليف نورهان محمد فؤاد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط 335 قطعة وأداة طبية خاصة بتدبيس المعدة 140 كيس بها خيوط جراحية وواحد جهاز طبي بإجمالي عدد 476.

أمر زكريا حسب الله مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.