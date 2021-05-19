عاجل
خبير: إدارة فيسبوك غير محايدة بسبب حجبها لـ منشورات فلسطين البحث العلمي تعلن عن فرصة لتقديم مقترحات لخط الإشعاع الخاص بمركز السينكرترون للعلوم .. تفاصيل أخبار التعليم..الحكومة:السماح بالحضور لطلاب المدارس الدولية حتى نهاية هذا الشهر..رئيس جامعة القاهرة ينعى الدكتورة إيمان الديب.. إعلام القاهرة تبدأ بأول برنامج عن الإعلام الرقمي العام الدراسي المقبل الصناديق السيادية تُقبل على شراء الأصول الأميركية بأسرع وتيرة منذ 2005 مبرد الصيف.. ليمون بلمسات هندية لتقوية المناعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 43 محضراً للمخالفين وضبط 12 شيشة في كفر الشيخ

صدى البلد

تابع اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، أعمال لجان المرور بمجالس المدن والمراكز بنطاق المحافظة للتأكد من التزام المحالّ والمقاهي والكافيهات والكافتيريات بقرار الغلق، إضافة للحملات الليلية لرفع المخلفات، بالتعاون بين مجالس المدن والمراكز الشرطية، في ظل التنسيق والتعاون بين اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ.    تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وتطبيقا للقرار الوزاري بشأن مواعيد فتح وغلق المحالّ في التاسعة مساءً وحتى السادسة صباحا بالمحافظات، حرصا على سلامة وصحة وحياة المواطنين.

حياة كريمة.. الكشف على 1390 مواطنًا بقافلة طبية في كفر الشيخ.. صور

حملات لرفع القمامة ومكافحة الحشرات الطائرة في كفر الشيخ.. صور

وتلقى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،   تقريراً من رؤساء مدن ومراكز المحافظة عما أسفرت عنه حملات غلق المحال، مساء اليوم الأربعاء ، في تمام الساعة التاسعة مساء، في اليوم الرابع عشر، تنفيذا  لقرارات مجلس الوزراء، لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، حفاظاً على صحة المواطن، فتمكنت الحملات من  تحرير 82 محضراً للمخالفين بمدن وقرى المحافظة، تنفيذاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال التجارية والمقاهي والكافيهات، ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة تداعيات احتمالية العدوى بفيروس كورونا.


وتمكنت حملة مجلس مدينة كفر الشيخ، برئاسة اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ من تحرير 3 محاضر للمخالفين من أصحاب المحال بشرق وغرب العاصمة، وتمكنت حملة مجلس مدينة دسوق برئاسة المهندسة عايدة ماضي رئيس مركز ومدينة دسوق من تحرير 14 محضرا للمخالفين بدسوق و6 محاضر لعدم ارتداء الكمامات، وأغلقت مقهيين وضبط 12 شيشة وتمكنت حملة مجلس مدينة فوه برئاسة وائل فرج من تحرير 3 محاضر للمخالفين من أصحاب المحال بمدينة فوه وقرى المركز، وتمكنت حملة مجلس مدينة سيدي سالم، برئاسة المهندس شريف هيكل من تحرير 3 محاضر للمخالفين من أصحاب المحال.

كما تمكنت حملة مجلس مدينة بلطيم برئاسة اللواء أحمد السنوسي من تحرير 4 محاضر للمخالفين من أصحاب المحال، وتمكنت حملة مجلس مدينة الرياض برئاسة المهندس أحمد الشناوي، من تحرير 3 محاضر للمخالفين من أصحاب المحال، وتمكنت حملة مجلس مدينة قلين برئاسة علي سلامة رئيس مركز ومدينة قلين من تحرير 3 محاضر لمخالفين، ولم تحرر حملة مجلس مدينة مطوبس برئاسة جمال فهمي، أي محاضر لأصحاب المحال، لالتزام أصحاب المحال بقرار الغلق.

كما تمكنت حملة مجلس مدينة الحامول برئاسة جمال يونس، رئيس مجلس المدينة من تحرير 3 محاضر لمخالف، كما تمكنت حملة مجلس مدينة بيلا برئاسة برئاسة المهندس أحمد إسماعيل من تحرير 4 محاضر للمخالفين من أصحاب المحال، وحررت حملة مجلس مدينة البرلس برئاسة الدكتور أيمن خلف، 3 محاضر لأصحاب المحال، كما لم تحرر حملة مجلس مدينة سيدي غازي برئاسة هاني يوسف من أي محاضر لالتزام أصحاب المحال بقرار الغلق.

مدبولى رئيس الوزراء كفر الشيخ قرارات مجلس الوزراء حياة كريمة فيروس كورونا ارتداء الكمامات

ترشيحاتنا

كتائب القسام تعلن استهداف قاعدتين جويتين في إسرائيل برشقات صاروخية

خبير أمن معلومات: فيسبوك قادر على قراءة منشورات الكلمات بدون نقط

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على بيرنلي

رسميا .. كيا تكشف عن EV6 موديل 2022 الجديدة .. صور

قرار سعودي عاجل بشأن العملية التعليمية

أصل الحكاية| تعرف على مخترع أول سيارة عبر التاريخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كواليس تقديم لجنة الزمالك استقالتها بسبب لافتات مرتضي منصور

اجتماع مرتقب.. أحمد موسى يفجر مفاجأة بشأن سد النهضة |فيديو

خلال ساعات.. قرارات حكومية جديدة لمواجهة فيروس كورونا

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على بيرنلي

الوضع سيئ.. مصدر طبي يكشف تطورات حالة سمير غانم ودلال عبد العزيز|خاص

"مكافحة كورونا"تكشف تطورات في الحالة الصحية لـ سمير غانم ودلال عبد العزيز

الحكومة: السماح بالحضور لطلاب المدارس الدولية حتى نهاية هذا الشهر فقط

وفاة ابنة المحامى فريد الديب بسبب إصابتها بفيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توافر قطع الغيار وسهولة البيع.. أكثر 5 سيارات اعتمادية في مصر.. صور

لماذا أطلقت كيا غاية وهوية لعلامتها التجارية الجديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا.. أصل الحكاية

سوزوكي بالينو 2021 في مصر بعد غياب 26 عام .. صور

ماذنبهم؟.. رعب الأطفال داخل المنازل في غزة.. مقاطع فيديو مؤلمة من خلف الكواليس

فيديو

فيديوجراف.. فرجاني ساسي يشترط 127 ألف جنيه يوميا للبقاء في الزمالك

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

المزيد

ساحة رأي

دينا يحيي تكتب: دراما رمضان ورمانة الميزان

عبد المعطى أحمد يكتب: العيد الذى لم نحتفل به!

أحمد شيخو يكتب: الصراع «العربي - الإسرائيلي» بين الهيمنة العالمية والديمقراطية

د. هبة جمال الدين تكتب: عام مضى على صلاة الأخوة الإنسانية المزعومة

ريهام الزيني تكتب: في العيد ملل .. فما الخلل ؟!

عادل مبروك يكتب: جزاء الصابرين «2»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التنافس الروسى الأمريكى على السودان

مديحة عاشور

ثلاثى النجاح: يسرا وجمال العدل وسامح عبد العزيز

مني أحمد

عربية يا أرض فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ