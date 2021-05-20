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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان عمارات هيئة النقل العام بحي الواحة يشكون وجود محلات تجارية أسفل العقارات

صدى البلد

اشتكى سكان شارع الخمسين فى عمارات هيئه النقل العام بحى الواحه مدينه نصر  ، في رسالة بعثوا بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" ، بسبب تضررهم من وجود محلات تجاريه أسفل العقارات مخالفه للقانون .

 

وتقول السيدة أسماء محمد في رسالتها : نشتكى نحن سكان العقار رقم ٤١ بشارع الخمسين ، عمارات هيئه النقل العام بحى الواحه مدينه نصر من وجود محلات تجاريه أسفل العقار مخالفه للقانون حيث ان هذه المحلات هى فى أصل رخصه البناء عباره عن شقق سكنيه وجراجات ولا وجود فى رخصه العقار لمحلات تجاريه ، ونظرا لان هذه المحلات التجاريه غير مرخصه فبالتالى لا توجد عدادت كهربائيه لهذه المحلات وهم يقومون بسرقه التيار الكهربى بما هو مخالف للقانون .

وأضافت : أن أحد هذه المحلات عباره عن مطعم كبير به مطبخ كبير يحتوى على العديد من اسطوانات البوتاجاز والتى تهدد أمن وسلامة العقار نظرا لخطوره حدوث انفجار فى هذه الاسطوانات وخاصه ان الدفاع المدنى لم يعطى رخصه لهذه المحلات ولم يتم مراعاه اى شكل من اشكال الأمان ، كما ان هذه المحلات تأخذ حصه من نصيب السكان من حقهم فى وجود جراجات للسيارات لذا نرجو من سيادتكم إتخاذ الإجراءات القانونيه المناسبه تجاه هذه المحلات التجاريه المخالفه لما تسببه لنا من أذى وضرر كبير كما انها تهدد أمن وسلامه العقار  .

 

ونناشد المسئولين النظر الينا بعين الرحمة وسرعة اغاثتنا حيث ان الحياة أصبحت مستحيلة في المنطقة .


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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

اسطوانات البوتاجاز المحلات التجارية غير مرخصة التيار الكهربى خدمة بين الناس

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