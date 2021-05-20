سكان عمارات هيئة النقل العام بحي الواحة يشكون وجود محلات تجارية أسفل العقارات

اشتكى سكان شارع الخمسين فى عمارات هيئه النقل العام بحى الواحه مدينه نصر ، في رسالة بعثوا بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" ، بسبب تضررهم من وجود محلات تجاريه أسفل العقارات مخالفه للقانون .

وتقول السيدة أسماء محمد في رسالتها : نشتكى نحن سكان العقار رقم ٤١ بشارع الخمسين ، عمارات هيئه النقل العام بحى الواحه مدينه نصر من وجود محلات تجاريه أسفل العقار مخالفه للقانون حيث ان هذه المحلات هى فى أصل رخصه البناء عباره عن شقق سكنيه وجراجات ولا وجود فى رخصه العقار لمحلات تجاريه ، ونظرا لان هذه المحلات التجاريه غير مرخصه فبالتالى لا توجد عدادت كهربائيه لهذه المحلات وهم يقومون بسرقه التيار الكهربى بما هو مخالف للقانون .



وأضافت : أن أحد هذه المحلات عباره عن مطعم كبير به مطبخ كبير يحتوى على العديد من اسطوانات البوتاجاز والتى تهدد أمن وسلامة العقار نظرا لخطوره حدوث انفجار فى هذه الاسطوانات وخاصه ان الدفاع المدنى لم يعطى رخصه لهذه المحلات ولم يتم مراعاه اى شكل من اشكال الأمان ، كما ان هذه المحلات تأخذ حصه من نصيب السكان من حقهم فى وجود جراجات للسيارات لذا نرجو من سيادتكم إتخاذ الإجراءات القانونيه المناسبه تجاه هذه المحلات التجاريه المخالفه لما تسببه لنا من أذى وضرر كبير كما انها تهدد أمن وسلامه العقار .

ونناشد المسئولين النظر الينا بعين الرحمة وسرعة اغاثتنا حيث ان الحياة أصبحت مستحيلة في المنطقة .



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