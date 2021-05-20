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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم..الحكومة:السماح بالحضور لطلاب المدارس الدولية حتى نهاية هذا الشهر..رئيس جامعة القاهرة ينعى الدكتورة إيمان الديب.. إعلام القاهرة تبدأ بأول برنامج عن الإعلام الرقمي العام الدراسي المقبل

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" عددا من الأخبار والأحداث المهمة، التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي نستعرض موجزا لأهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها على مدار اليوم:

 

رئيس جامعة القاهرة ينعى الدكتورة إيمان الديب

 

أكاديمة الشروق تكشف عن مواعيد انتهاء المحاضرات ونظام الحضور بـ الترم الثاني

 

الجامعات الخاصة تستعد لاستقبال طلاب الثانوية العامة إلكترونيا

 

"التعليم العالي": تجديد انتداب طايع عبد اللطيف مستشارًا للأنشطة الطلابية

 

 

أكاديمية الشروق: امتحانات نهاية العام 19 يونيو

 

يوم رياضى لرئيس جامعة المنوفية وأعضاء هيئة التدريس

 

"إعلام القاهرة" تبدأ بأول برنامج عن "الإعلام الرقمي" العام الدراسي المقبل

 

أكاديمية الشروق تبدأ امتحانات الميدتيرم وسط إجراءات احترازية

 

بالتزامن مع قرب افتتاحها.. أبرز تخصصات العيادات الخارجية بمستشفى أبو الريش الياباني

 

رئيس جامعة بنى سويف: بدء مناقشة تطبيق نظام الهوية الرقمية لطلاب الدراسات العليا

 

رئيس جامعة الوادى الجديد يناقش الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الثانى

 

وقف العمل بالبصمة الإلكترونية بمديرية تعليم الوادي الجديد

 

تواصل امتحانات الدراسات العليا بـ طب بشري سوهاج بتوفير المطهرات والكمامات|صور

 

لجنة الأزمات بجامعة سوهاج تعلن استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

 

400 فرد من العاملين بالأمن الإداري بجامعة طنطا يستغيثون برئيس الجامعة ووزير التعليم العالي

 

الحكومة: السماح بالحضور لطلاب المدارس الدولية حتى نهاية هذا الشهر فقط

 

تفاصيل كاملة تشرح نظام قبول الطلاب الجدد بمدارس ستيم STEM

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