أخبار التعليم..الحكومة:السماح بالحضور لطلاب المدارس الدولية حتى نهاية هذا الشهر..رئيس جامعة القاهرة ينعى الدكتورة إيمان الديب.. إعلام القاهرة تبدأ بأول برنامج عن الإعلام الرقمي العام الدراسي المقبل

نشر موقع "صدى البلد" عددا من الأخبار والأحداث المهمة، التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي نستعرض موجزا لأهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها على مدار اليوم:

أكاديمة الشروق تكشف عن مواعيد انتهاء المحاضرات ونظام الحضور بـ الترم الثاني

الجامعات الخاصة تستعد لاستقبال طلاب الثانوية العامة إلكترونيا