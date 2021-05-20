12 لعبة ... تسجيل الراغبين في المشاركة بأولمبياد الطفل المصري بالإسكندرية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة، تخصيص 10 مراكز شباب على مستوى المحافظة لتسجيل الراغبين في الاشتراك بأولمبياد الطفل المصري 2021، في 12 لعبة، وذلك تحت رعايه الرئيس عبد الفتاح السيسى وتنفذه وزارة الشباب والرياضه بقيادة دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف إن مراكز الشباب المخصصة هي مراكز شباب الشلالات وسموحة والنصر والأنفوشى وأبيس١٠ وبهيج والحرمين والشهيد المسيرى والعامرية وطوسون، وسن المشاركة من 12 – 14 عام من مواليد 2007 إلى 2009.

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وأضافت أنه للاشتراك في الأولمبياد لجميع مراكز الشباب المشاركين، نرجو من حضراتكم التوجه لأقرب مركز شباب للمشترك فى المحافظه المشاركه وملىء الاستمارة وتسليمها لمركز الشباب لمسؤل المركز (والاشتراك مجانا)، وهذا اللينك خاص با الاستمارات وأيضا يوجد به جميع الشروط للتتعرف عليها https://www.emys.gov.eg/youth/Olympicsinstruture2 .

وتمر التصفيات بثلاث مراحل: مرحلة محلية داخل المحافظة، ومرحلة إقليمية بين ثلاث أو أربع محافظات، ومرحلة قومية أو نهائية. وتقدم الأولمبياد جوائز مالية وميداليات وكؤوس للمراكز الثلاثة الأولى.

وتشمل الألعاب خماسي قدم، وسلة وطائرة ويد، وألعاب قوى، وكاراتيه، وتايكوندو، وتنس طاولة، وسباحة، ورفع أثقال، ومصارعة، والجودو.