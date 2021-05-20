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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستشفى العريش يستقبل الدفعة الثالثة من مصابي غزة

وصول الجرحي الي مستشفي
وصول الجرحي الي مستشفي العريش العام


وصلت الدفعة الثالثة  من الجرحى الفلسطينيين إلى مستسفي العريش العام  ، عقب قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بفتح معبر رفح لدخول الجرحى وتجهيز المستشفيات لتقديم العلاج اللازم لهم لدعم الأشقاء الفلسطينيين في محنتهم .

 

٨ جرحي :

وقد استقبل مستشفى العريش العام، 8حالات من  الجرحى والمصابين  الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة عن طريق معبر رفح البري .

والمصابون هم إسحاق جاسر 50 سنة، كسر بالساق اليمنى، مجاهد حسن 5 سنوات، كسر بالساق وشظايا، و شيماء صلاح 28 سنة قطع بالأوتار وإصابات منوعة، و عماد محمد 46 سنة حروق بالجسم، و منار أحمد عيد 15 سنة كسور منوعة، وعبد السلام محمد 48 سنة كسور بالساق، و صالح أحمد صالح 6 سنوات بتر بالقدم، ووسام أحمد دياب 19 سنة، شظايا منوعة، ويرافق كل حالة مرافق.
وقالت المصادر الطبية،  ان اجمالي عدد حالات الجرحي الفلسطينيين الذين   دخلوا الي مصر ١٢ مصاب، حيث تم نقل حالتين منهم لتلقي العلاج بمعهد ناصر بالقاهره.

وقال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، انه يتم تقديم الخدمات الطبية الجرحى في ضوء التجهيزات في مستشفيات المحافظة التي حددتها وزارة الصحة وهي العريش والشيخ زويد وبئر العبد.

 

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طوارئ في شمال سيناء لاستقبال مصابي قطاع غزة .. سيارات إسعاف وأطقم طبية لنقل المصابين


 

الثالثه الجرحى الفلسطينيين العريش مستشفي

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