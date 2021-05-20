قرارات تنظيمية جديدة لحزب حماة الوطن بالدقهلية

أصدر أمس الأربعاء، المهندس علاء السعدنى أمين عام حزب حماة الوطن بالدقهلية، ثلاث قرارات تنظيمية جديدة بعد الإطلاع على لائحة النظام الأساسى للحزب بضم أعضاء جدد بهيئة مكتب أمانة الحزب بالمحافظة.



وشملت القرارات القرار رقم ٤ لسنة ٢٠٢١ بتعيين السفير طارق إبراهيم محمد معاطى مساعد وزير الخارجية الأسبق أمينا عاما مساعدا للشئون السياسية بأمانة الدقهلية .



كما أصدر القرار رقم ٥ لسنة ٢٠٢١ بتعيين ناجى عبد العزيز مجاهد مدير تجارى بشركة أجهزة طبية وعلمية بالكويت أمينا لأمانة تنمية الموارد بأمانة الدقهلية.



كما أصدر القرار رقم ٦ لسنة ٢٠٢١ بتعيين الصحفى أحمد محمد أبو القاسم مراسل جريدة البوابة نيوز بالدقهلية أمينا لأمانة الإعلام بأمانة الدقهلية.



ومن جانبه أكد المهندس علاء السعدني، أن الهدف من تلك القرارات هو ضم دماء جديدة من الشخصيات العامة من مختلف التخصصات للحزب حيث أن العمل الجماعي هو أساس نجاح الأحزاب وأن هناك فرصة كبيرة على الساحة السياسية ليتبؤ الحزب المكانة المناسبة له فالمرحلة القادمة هي مرحلة حزب حماة الوطن تحت قيادة الفريق جلال الهريدى رئيس حزب حماة الوطن.



وأضاف اللواء أسامة ضلع، أن العمل السياسي هو أرقى أنواع العمل وأنه دراسة وممارسة وليس كما كان سابقا وأن هناك تطور في العمل السياسي فلدينا تعددية حزبية التي تعد أساسية للتنمية البشرية والسياسية للمجتمعات.

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