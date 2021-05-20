لمواليد 20 مايو.. ماذا يخبئ لك برجك في علم الأرقام؟

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة من دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، "في علم الأرقام:"إذا كنت مولودا في يوم 20 مايو فإن ذلك يعني أنك عاطفي وحساس ومحب للأصحاب وللحياة الاجتماعية، ولديك قدرة على التكيف."

أضافت عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي أن مواليد 20 مايو لديهم مهارة في انتهاز الفرص، ولديك موهبة في الأعمال التجارية.

وقدمت خبيرة الأبراج نصيحة لمواليد 20 مايو قائلة:" عام ٢٠٢١ يمثل بالنسبة لك مرحلة شعور بالتشتت والتشوش، ومع ذلك قد تساعدك اتصالاتك وعلاقاتك الاجتماعية في أحيان كثيرة على حل مشاكلك. إذا استطعت أن توسع دائرة معارفك فقد تظهر لك فرص جيدة.."